İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Hakkari ve Ağrı'dan gelen öğrenciler, Muğla'daki antik kentleri, tarihi ve turistik mekanları gezdi.
Proje çerçevesinde kentte misafir edilen 130 öğrenci, Menteşe ilçesindeki tarihi Arasta Çarşısı, Yağcılar İş Hanı, Saatli Kule, Konakaltı Kültür Merkezi, Muğla Müzesi ve Kurşunlu Camisi'ni ziyaret etti.
Vali Esengül Civelek, çocuklarla sohbet etti.
Projeyle pek çok ilki yaşadıklarını aktaran çocuklar, Muğla’nın eşsiz güzelliklerini görmekten çok mutlu olduklarını, ilk defa uçağa bindiklerini dile getirdi.
Menteşe ilçesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine geçen öğrenciler, hayvanat bahçesini gezdi. Muğla Gençlik Merkezi Hayalhane Tiyatro Grubu'nun oyunlarını izleyen öğrenciler, Köyceğiz ilçesine hareket etti.
Öğrenciler iki gün Köyceğiz’de tekne turu yaparak antik kentleri ziyaret edecek.
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