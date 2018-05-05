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"Biz Anadoluyuz" Projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 21:11 | Son Güncelleme

Kars'tan gelen 101 öğrenci ve 7 öğretmen Sakarya'nın tarihi, kültürel ve turistik yerlerini gezdi

İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz" Projesi kapsamında Kars'tan gelen öğrenciler, Sakarya'daki tarihi, kültürel ve turistik bölgeleri gezdi.

Proje çerçevesinde kentte gelen 101 öğrenci ve 7 öğretmen, Sakarya Valiliği'nin öncülüğünde belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından misafir edildi.

Öğrenciler ilk olarak geleneksel mimarinin korunduğu, sakin şehirler ağına (Cittaslow) üye tarihi konaklarıyla ünlü Taraklı ilçesiyle yeşil doğası ve gölüyle yerli ve yabancı turistlerin cazibe merkezi Sapanca'yı gezdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Salih Güvendi'nin başkanlığındaki eğitimcilerin rehberliğinde kentin tarihi, kültürel ve turistik bölgelerini ziyaret eden öğrenciler için Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi konferans salonunda "Sakarya Gecesi" programı düzenlendi.

Kent merkezinde yapılacak gezinin ardından Acarlar Longozu, Karasu sahili, Poyrazlar Gölü ve Orman Park'ı gezecek misafir öğrenciler, 7 Mayıs Pazartesi günü kentten ayrılacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda düzenlenen "Biz Anadoluyuz" Projesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ilden 15 yaş altı 50 bin öğrencinin ülkenin farklı şehirlerini ziyaret etmeleri sağlandığı belirtildi.

Çocuklar arasındaki kardeşlik ruhu bilincinin geliştirilmesi, milli ve manevi değerlerin paylaşılarak gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması, kardeşlik bağının güçlendirilmesi suretiyle çocuklarımızın terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amaçlanmaktadır. Ülkemizin doğusuyla batısı kuzeyiyle güneyi arasında var olan kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde yaşayan öğrencilerimizin daha önce hiç gitmedikleri şehirlerde farklı kültürleri, tarihi ve doğal güzellikleri tanıması, sosyal barışa, kardeşlik ve huzura katkı sunulması, Kültürel değerlerin yanı sıra ortak değerlerin paylaşılması hedeflenmiştir."

Proje kapsamında Sakarya'ya geçen yıl kasım ayında Erzincan'dan 133 öğrenci ve 9 öğretmen gelmiş, kentte üç gün misafir edilmişti.

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