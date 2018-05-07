İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında 100 öğrenci Kocaeli'den Adıyaman'a geldi.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, bir otelde düzenlenen tanışma toplantısında, Kocaeli'nin vergi ve istihdam açısından Türkiye'nin göz bebeği olduğunu belirterek, öğrencileri kentte ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Projenin önemine dikkati çeken Vali Kalkancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı projesinin, Türkiye'nin 81 ilinin birbirlerini daha iyi tanıması, kültürel ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Kalkancı, Adıyaman'ın tarihini, kültürünü yerinde görerek, gezerek, yaşayarak tanımanın öğrenciler için güzel bir kazanç olduğunu aktararak, "Gittiğinizde memleketinizde Adıyaman'ı anlatacaksınız. Biz de şu an bu program çerçevesinde 2 binin üzerinde öğrenciyi Türkiye'nin çeşitli illerine Balıkesir'e, Konya'ya, İstanbul'a, Trabzon'a gönderdik." diye konuştu.

Kocaeli Derince Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Bahar Dinçer ise çok güzel ve eğlenceli bir yolculuk geçirdiklerini belirterek, kenti umduğundan güzel bulduğunu ifade etti.

Dört gün sürecek gezi programı kapsamında öğrenciler, Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü, Atatürk Barajı ve Seyir Tepesi, Turuş Kaya Mezarları, Pirin Perre Antik Kenti gibi tarihi ve turistik yerleri gezecek.

