HABER

"Biz Anadolu'yuz" Projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 18:32 | Son Güncelleme

Muş'tan gelen 93 öğrenci, Muğla'nın tarihi, kültürel ve turistik yerleri gezdi

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadolu'yuz" Projesi kapsamında Muş’tan gelen öğrenciler, Muğla'nın Seydikemer ilçesinin tarihi, kültürel ve turistik bölgelerini gezdi.

Proje çerçevesinde ilçeye gelen 93 öğrenci ve 4 öğretmen, Tlos Antik Kenti'ni gezdi.

Saklıkent Milli Parkı'nı ziyaret eden öğrenciler, Letoon Antik Kenti'ne geçti.

Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin kentin doğal güzellikleri ve kültürel değerlerini yakından görüp tanıma fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Seydikemer Belediye Başkan Vekili Hatice Ülker Tanıtmış ise projenin tarihi ve kültürel kaynaşma açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Öğrenci Zeliha Aydın, kültürel zenginliklerin bu kadar fazla olduğunu yeni fark ettiğini kaydetti.

Sercan Kandemir, gezdikleri yerlerin hepsinin birbirinden güzel olduğunu bildirdi.

Yüzünün ortasında dev delik meydana geldi!Yüzünün ortasında dev delik meydana geldi!
Ankara'da korku dolu dakikalar! Ankara'da korku dolu dakikalar!
Mete Yarar: Ülkedeki alarm durumu devam ediyorMete Yarar: Ülkedeki alarm durumu devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla Biz Anadoluyuz Projesi Haktan Gökçekuyu Letoon Antik Kenti muş öğrenci saklıkent Seydikemer

En Çok Okunan Haberler

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Son dakika! Şırnak'ta dere taştı! Kahreden haber geldi

Son dakika! Şırnak'ta dere taştı! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a gözdağı!

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a gözdağı!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

3 liseliyi bıçaklayıp kaçtı!

3 liseliyi bıçaklayıp kaçtı!

Çorum'da gizemli kız turizmi

Çorum'da gizemli kız turizmi

Kastamonu'da vahşice katledilen 5 kişilik aile, tek tabutta defnedildi

Kastamonu'da vahşice katledilen 5 kişilik aile, tek tabutta defnedildi

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.