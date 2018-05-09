İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadolu'yuz" Projesi kapsamında Muş’tan gelen öğrenciler, Muğla'nın Seydikemer ilçesinin tarihi, kültürel ve turistik bölgelerini gezdi.
Proje çerçevesinde ilçeye gelen 93 öğrenci ve 4 öğretmen, Tlos Antik Kenti'ni gezdi.
Saklıkent Milli Parkı'nı ziyaret eden öğrenciler, Letoon Antik Kenti'ne geçti.
Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin kentin doğal güzellikleri ve kültürel değerlerini yakından görüp tanıma fırsatı bulduğunu dile getirdi.
Seydikemer Belediye Başkan Vekili Hatice Ülker Tanıtmış ise projenin tarihi ve kültürel kaynaşma açısından çok önemli olduğunu ifade etti.
Öğrenci Zeliha Aydın, kültürel zenginliklerin bu kadar fazla olduğunu yeni fark ettiğini kaydetti.
Sercan Kandemir, gezdikleri yerlerin hepsinin birbirinden güzel olduğunu bildirdi.
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