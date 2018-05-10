İçişleri Bakanlığınca uygulanan "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Muş’tan gelen öğrenciler, Muğla'nın Menteşe ilçesinin tarihi, kültürel ve turistik bölgelerini gezdi.
Proje çerçevesinde ilçeye gelen 100 öğrenci, sabah saatlerinde engelli öğrencilerle farkındalık yürüyüşüne katıldı.
Mehteran takımının seslendirdiği marşları dinleyen öğrenciler, daha sonra Menteşe ilçesindeki tarihi Arasta Çarşısı, Yağcılar İş Hanı, Saatli Kule, Konakaltı Kültür Merkezi, Muğla Müzesi ve Kurşunlu Camisi'ni ziyaret etti.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine giden ve hayvanat bahçesini gezen konuk öğrenciler, Muğla Gençlik Merkezi Hayalhane Tiyatro Grubu'nun oyunlarını izleyip Akyaka'da tekneyle Doğal Akvaryum'u gezdi ve sahilde yürüyüş yaptı.
Öğrenciler, daha sonra Fethiye ilçesine gitti.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, projede arkadaşlık, kardeşlik, dostluk, sevgi, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesinin amaçlandığını söyledi.
Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı
Fatih Portakal 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının son durumuna dikkat çekti
Suriyeli kadın Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde bebek kaçırdı
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Nijeryalı diplomat ölü bulundu!
Esad'dan, Erdoğan ve Türkiye'yle ilgili skandal açıklamalar
'Yaşamaktan bıktım' demiş, ötenazi istemişti! Ölmeden önce son kez konuştu
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Zabıta 'vurun' dedi, kalabalık linç etti!
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum