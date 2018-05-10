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"Biz Anadolu'yuz Projesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 18:44 | Son Güncelleme

Muş'tan gelen 100 öğrenci, Muğla'nın Menteşe ilçesinde tarihi, kültürel ve turistik yerleri gezip tiyatro izledi

İçişleri Bakanlığınca uygulanan "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Muş’tan gelen öğrenciler, Muğla'nın Menteşe ilçesinin tarihi, kültürel ve turistik bölgelerini gezdi.

Proje çerçevesinde ilçeye gelen 100 öğrenci, sabah saatlerinde engelli öğrencilerle farkındalık yürüyüşüne katıldı.

Mehteran takımının seslendirdiği marşları dinleyen öğrenciler, daha sonra Menteşe ilçesindeki tarihi Arasta Çarşısı, Yağcılar İş Hanı, Saatli Kule, Konakaltı Kültür Merkezi, Muğla Müzesi ve Kurşunlu Camisi'ni ziyaret etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine giden ve hayvanat bahçesini gezen konuk öğrenciler, Muğla Gençlik Merkezi Hayalhane Tiyatro Grubu'nun oyunlarını izleyip Akyaka'da tekneyle Doğal Akvaryum'u gezdi ve sahilde yürüyüş yaptı.

Öğrenciler, daha sonra Fethiye ilçesine gitti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, projede arkadaşlık, kardeşlik, dostluk, sevgi, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesinin amaçlandığını söyledi.

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Biz Anadoluyuz Projesi Muğla muş

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