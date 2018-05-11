İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Kilis'ten 63 öğrenci Ordu'ya geldi.

Ordulu öğrenciler, Valilik binası önünde düzenlenen karşılama töreninde, misafir öğrencilere Türk bayrağı ve karanfil takdim etti.

Vali Seddar Yavuz, Kilis'ten gelen 4. grup olan ve 46 kız, 17 erkek öğrenci, 9 öğretmenden oluşan 72 kişilik kafileyle tokalaşarak fotoğraf çekildi.

Daha sonra, Altınordu ilçesinde öğrenim gören öğrenciler, yöreye özgü halkoyunları gösterisi sundu.

Yavuz, proje sayesinde, Türkiye'nin her köşesinden öğrencilerin buluşturulduğunu dile getirerek, "Şu anda 81 ilimizden konuklarımız kardeş şehirlerine gidiyor, oralarda kardeşleriyle buluşuyor. O şehirlerin kültürünü tanıyor, doğal güzellikleriyle buluşuyor ama diğer taraftan gönül bağları ve gönül köprüleri kuruyorlar. İşte arzu ettiğimiz şey de bu." ifadelerini kullandı.

Programda, kentin tarihi, turistik ve kültürel alanlarını tanıtan video gösterildi.

