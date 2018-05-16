İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Kars'tan Yalova'ya gelen 100 öğrenci, kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

75. Yıl Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunun yöneticileri ve öğrencilerinin eşliğinde kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezen öğrenciler, Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde konakladı.

Konuk öğrenciler, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Geofit Araştırma Merkezi, Kağıt Müzesi, Deprem Anıtı, Yürüyen Köşk ve düzenlenen tekne turu ile Osmangazi Köprüsü'nü de görme fırsatı buldu.

Projenin son gününde Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü konferans salonunda uğurlama programı düzenlendi.

Yalova Halk Oyunları ekibinin gösterilerini sunduğu etkinlikte, misafir öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

