"Biz Anadoluyuz" projesi iftar programı

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Biz Anadoluyuz" projesinin iftar programında, "Bu proje sadece bir gezi, gözlem projesi değildir, geleceğe ait etki bırakabilecek bir kardeşlik projesidir. Bu ülkenin Doğu'suyla Batı'sı arasında bir duvar çekmek isteyen, bizi ayrıştırmayı, bizi birbirimizden koparmayı isteyen ve milleti bulunduğu yere hapsetmek isteyen, kendisine mecbur bırakmak isteyen bir zihniyete karşı verilmiş etkili ve güçlü bir cevaptır." dedi.

Bakan Soylu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ilde 15 yaş altı 50 bin çocuğun ülkedeki farklı şehirleri ziyaret etmelerini sağlayarak, kardeşlik ruhu ve bilincinin geliştirilmesi, milli ve manevi değerlerin paylaşılması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanan "Biz Anadoluyuz" projesinin Gaziosmanpaşa Stadındaki iftar programına katıldı.

Soylu, programda AA muhabirine projenin önemini anlatırken, "Bu çocuklar çok yetenekliler. Kimisi okulda, kimisi sporda, kimisi enstrümanda yetenekli. Bu yetenekleri hep beraber açığa çıkarmamız lazım. Bunu sağlamak için ülkemizin ne kadar büyük olduğunu, ne kadar zenginlik olduğunu ve bu ülkenin hepimize yetecek kadar büyük olduğunu hepimizin görmesini gerektiren bir proje bu. Sadece Doğu'dan Batı'ya değil, Batı'dan Doğu'ya giden herkesin birbirini anlamasını, empatiyi en üst noktaya çıkarmasını sağlayan bir proje ve geleceğe de çok faydası var." ifadelerini kullandı.