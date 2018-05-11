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"Biz Anadoluyuz Projesi" ile buluşup birlikte halay çektiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 21:37 | Son Güncelleme

Proje kapsamında Bitlis'ten Artvin'e gelen öğrenciler, Karadenizli yaşıtlarıyla ile halay çekti - Artvin Valisi Ömer Doğanay: - "Anadolu coğrafyası hepimizin, hepimiz kardeşiz, etle tırnaktan öte kan kardeşliğimiz var. Bizi ayırmak isteyen, bize fitne ateşi sokmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz"

ARTVİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Bitlis'ten Artvin'e gelen öğrenciler, kendilerini karşılayan Karadenizli yaşıtlarıyla halay çekti.

Proje kapsamında Bitlis'ten Artvin'e gelen öğrenciler, Valilik binası önünde, Artvinli öğrencilerce karanfillerle karşılandı. Artvin Valisi Ömer Doğanay da Bitlis'ten gelen 42 öğrenci, 5 öğretmenle tek tek tokalaştı.

Artvin 7 Mart Ortaokulu öğrencileri, karşılama sırasında yöreye özgü halk oyunları gösterisi sundu. Bu sırada Artvinli ve Bitlisli öğrenciler birlikte halay çekip eğlendi.

Ardından Vali Doğanay, valilik toplantı salonunda da öğrencilerle bir araya geldi. Burada konuşan Doğanay, proje kapsamında bu yıl Bitlis'ten gelen 4. grubu ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkedeki ve bölgedeki tüm sorunların üstesinden gelebilecek güçte olduğunu belirten Doğanay, bu millet için en önemli şeyin devletin varlığı olduğunu ifade etti.

- "Bizi asla kimse ayıramaz"

Doğanay, her daim devlete sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bu devlet bir gemiyse bu geminin içinde hepimiz varız. Bu gemi batarsa geminin içindeki herkes batar. Bizim sahip olmamız gereken en önemli şey kardeşliğimizi, birliğimizi muhafaza etmek. Anadolu coğrafyası hepimizin, hepimiz kardeşiz, etle tırnaktan öte kan kardeşliğimiz var. Bizi ayırmak isteyen, bize fitne ateşi sokmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Ülkemiz bir, yaratıcımız bir, kitabımız, peygamberimiz bir. O kadar birlikteliğimiz var ki. Bizi asla kimse ayıramaz."

Biz Anadoluyuz Projesi'ni kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının pekişmesi açısından önemsediklerini aktaran Doğanay, öğrencilere ziyaret sürecinde Artvin'in güzelliklerini dolu dolu yaşamaları tavsiyesinde bulundu.

Bitlisli öğrenci ve öğretmenler, iki gün boyunca kentin tarihi ve turistlik alanlarını gezecek.

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Artvin Bitlis Biz Anadoluyuz Projesi öğrenci

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