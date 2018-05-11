"Biz Anadoluyuz Projesi" ile buluşup birlikte halay çektiler

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkedeki ve bölgedeki tüm sorunların üstesinden gelebilecek güçte olduğunu belirten Doğanay, bu millet için en önemli şeyin devletin varlığı olduğunu ifade etti.

Ardından Vali Doğanay, valilik toplantı salonunda da öğrencilerle bir araya geldi. Burada konuşan Doğanay, proje kapsamında bu yıl Bitlis'ten gelen 4. grubu ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

"Bu devlet bir gemiyse bu geminin içinde hepimiz varız. Bu gemi batarsa geminin içindeki herkes batar. Bizim sahip olmamız gereken en önemli şey kardeşliğimizi, birliğimizi muhafaza etmek. Anadolu coğrafyası hepimizin, hepimiz kardeşiz, etle tırnaktan öte kan kardeşliğimiz var. Bizi ayırmak isteyen, bize fitne ateşi sokmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Ülkemiz bir, yaratıcımız bir, kitabımız, peygamberimiz bir. O kadar birlikteliğimiz var ki. Bizi asla kimse ayıramaz."

Biz Anadoluyuz Projesi'ni kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının pekişmesi açısından önemsediklerini aktaran Doğanay, öğrencilere ziyaret sürecinde Artvin'in güzelliklerini dolu dolu yaşamaları tavsiyesinde bulundu.

Bitlisli öğrenci ve öğretmenler, iki gün boyunca kentin tarihi ve turistlik alanlarını gezecek.

