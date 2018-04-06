“Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında Ardahanlı öğrenciler Bozüyük’te

İçişleri Bakanlığınca yürütülen “Biz Anadoluyuz Projesi” kapsamında Ardahan’dan gelen 90 öğrenci Bilecik’in tarihi ve kültürel yerlerinin yanı sıra Bozüyük’te de Metristepe Zafer Anıtı ve Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi’ni ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 180 günlük eylem planı kapsamında uygulamaya konulan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ilden seçilecek 15 yaş ve altı 50 bin çocuğun ülkenin farklı illerini ziyaret edeceği projeden yararlanan Ardahan’daki 700 öğrenci, gruplar halinde gezilerine devam ediyor. Bilecik’e gerçekleştirilen gezinin ikinci ayağında 90 erkek ve kız öğrenci, Bozüyük ilçesine yaptıkları ziyarette İkinci İnönü Savaşı’nın yapıldığı Metristepe Zafer Anıtı’nı ve Bozüyük Şehir Müzesi’ni gezdi. Bozüyük’te ilk olarak Metristepe Zafer Anıtı’nı ziyaret eden öğrenciler burada şehitliği gezerek İnönü Muharebeleri hakkında bilgi edindi. Programın devamında öğrenciler Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi’ni ziyaret etti. Burada da Bozüyük’ün tarihi hakkında bilgi edinen öğrenciler müzede sergilenen tarihi eserleri büyük bir merakla inceledi. Misafir öğrenci gurubuna Müze ziyaretinin sonunda Bozüyük Matrak Kulübü tarafından ata sporu olan matrak gösterisi sunuldu. Öğrenciler ilgi ile izledikleri matrak gösterisinin ardından Söğüt’e hareket etti.