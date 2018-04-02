Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yargının yavaş çalışmasından şikayetçi olduklarını belirterek, "Biz arabuluculuğu, adalete hızlı erişim olarak görüyoruz. İşçi-işveren arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde, iş adamlarının arasındaki alacak verecek davalarında, arabuluculuk ile süreçler kısalacak." dedi. Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Arabuluculuk ve Tahkim Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Orhan Sürmen'e Allah'tan rahmet diledi ve Türk iş dünyasının devletinin, ordusunun her zaman yanında olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, Arabuluculuk ve Tahkim Merkezinin iş dünyası açısından önemini vurgulayarak, şunları söyledi: "Çünkü yıllardır Türk iş dünyası olarak en büyük rahatsızlığımız, yargının yavaş çalışmasından şikayetçiyiz. Burada mahkemelere de suç bulmamak lazım. Mahkemelerimiz, hakimlerimiz her gün artan, müthiş bir iş yüküyle karşı karşıyadır. Türkiye'de yargıdaki en önemli sorun iş yüküdür. Bunun için de hem süre uzuyor hem de kalite düşüyor. Adalet, zamanında ve doğru tecelli etmeyince, adalet sistemine olan güven de azalıyor maalesef."

Avrupa'da bir hakimin yılda ortalama 200 dosyaya baktığını, Türkiye'de ise bir hakime yılda 700-800 dosya düştüğünü anlatan Hisarcıklıoğlu, mahkemelere her yıl yaklaşık 7 milyon dosya geldiğini, bunlardan 4 milyonunun o yıl karara bağlandığını, 3 milyon dosyanın ise ertesi seneye kaldığını kaydetti. Hisarcıklıoğlu, iş davalarının mahkemeye gelişi ile karar verilmesi arasında geçen sürenin son 5 yılda 250 günden 450 güne çıktığını vurguladı. - "Arabuluculuğun temelinde, Ahilik kültürümüz bulunur" "İş mahkemelerindeki davaların neredeyse yüzde 99,2'sini, Türk iş dünyası olarak kaybediyoruz." diyen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "İş davası olup da bir tane kazanan işveren görürsem madalya takacağım. Türk işverenleri ne kadar vicdansızmış ki bütün davaları kaybediyor. Burada da bir hak ve adalet olmadığını hepimiz biliyoruz. İşin doğrusu hak edene hak ettiğini vermektir. İşte bu noktada, arabuluculuk devreye giriyor. Arabuluculuğun temelinde, Ahilik kültürümüz bulunur. O dönem iki kişi anlaşamadığında, Ahi Baba'ya giderlerdi ve Ahi Baba onları anlaştırırdı. Sonra biz bunu terk ederken, gelişmiş Avrupa sahiplendi. Şimdi yeniden Batı'dan bunu keşfetmiş gibi getirdik, koyduk. Mesela İngiltere'deki ticari uyuşmazlıkların yüzde 98'i bu şekilde çözülüyor. Dosyaların sadece yüzde 2'si mahkemelere geliyor. En az bir sene sürecek mahkeme, arabuluculuk sistemiyle 1 günde çözülebiliyor."