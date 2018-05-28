Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Biz birileri gibi üflemiyoruz. Birileri gibi boşa kürek sallamıyoruz. Biz AK Parti olarak bugüne kadar yapmayacağımız hiçbir şeyi söylemedik. Şükürler olsun ki söylediğimiz her şeyi yaptık." dedi. Çeşitli ziyaretler bulunmak üzere Kars'a gelen Bakan Arslan'ı, Kars Harakani Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalık ile il protokolü karşıladı. Buradan Sarıkamış'a geçen Bakan Arslan'ı ilçe girişinde vatandaşlar karşıladı. Arslan, Sarıkamış Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışı ve 27. Dönem AK Parti Kars milletvekilinin tanıtımında yaptığı konuşmada, güçlü Meclisle ve güçlü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle daha çok şey yapacaklarını söyledi. 15 yıldır yaptıklarının yapacaklarının teminatı olduğunu anlatan Arslan, "Biz birileri gibi üflemiyoruz. Birileri gibi boşa kürek sallamıyoruz. Biz AK Parti olarak bugüne kadar yapmayacağımız hiçbir şeyi söylemedik. Şükürler olsun ki söylediğimiz her şeyi yaptık." ifadesini kullandı.

Arslan, Sarıkamış'tan Türkiye ve dünyaya seslendiğini belirterek, şöyle devam etti: "Türkiye'nin başına çorap örmek isteyenler, Türkiye'nin bu kutlu yürüyüşünde ayağına çelme takmak isteyenler duysun ki 100 sene önce ecdat burada 90 bin şehidi gözünü kırpmadan, donmak pahasına şehit verirken vatan uğruna şehit verdi. Ey dünya sen de duy ki bin yıldır bu coğrafyada gelecek nesillere bu toprakları vatan olarak bırakmak için ecdat şehadet şerbeti içti. Dün olduğu gibi bugün de içeride ve dışarıda silahlı kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz bu toprakları bize bu toprakları vatan olması için bırakan ecdadın ruhunun şad olması için gözünü kırpmadan şehadet şerbeti içiyor. Hainlik yapanlar, dünyada Türkiye'nin yükselmesini ve yücelmesini istemeyenler, Türkiye’ye çelme takmak isteyenler bilsin ki bin yıldır bu coğrafyada toprağı gelecek nesillere vatan olarak bırakmak için şehit olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." Ecdadın vatan olarak bıraktığı toprakları gelecek nesillere daha iyi şartlarda, daha mamur şekilde bırakmak için gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını bildiren Arslan, bunun için bölünmüş yollar, köprüler, tüneller, havalimanları, hızlı trenler yaptıklarını söyledi.

- "(Nasıl olur da Türkiye bu kadar büyük proje yapar) diye kuduruyor" Arslan, şunları kaydetti: "Birileri 'geldiğimde bunları durduracağım' diyor. Değerli hemşehrilerim bunları neden durduracaklar biliyor musunuz? Bilesiniz ki yalanlara kimse kanmıyor. 'Yol' demek, 'köprü' demek, 'tünel' demek, 'viyadük' demek, 'havalimanı' demek, 'Türkiye'nin kalkınması, büyümesi ve güçlenmesi' demek. Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe Türkiye’nin sesi dünyada gür bir şekilde çıktıkça, liderimiz 'dünya 5’ten büyüktür' deyip dünyadaki mazlum ve mağdurlara sahip çıktıkça dünya kuduruyor. 'Nasıl olur da Türkiye bu kadar büyük proje yapar' diye kuduruyor, 'nasıl olur da Türkiye IMF’ye olan borçları sıfırlar', şimdi de 'borç veririm' der deyip, kuduruyorlar. İşte onlar kudurduğu için onların maşaları olan, onlara uşaklar eden içimizdeki hainler Gezi olaylarında ne dediler '3. Havalimanı, 3. Köprü, Osmangazi Köprüsü ve Kanal İstanbul yapılmasın' dediler. Çünkü bunlar yapılınca Türkiye büyüyor, güçleniyor ve Türkiye’nin IMF’ye borcu kalmıyor. Türkiye kendi milleti ve memleketinin menfaatine göre hareket ediyor. İşte dünya bundan dolayı bu büyük projelerin yapılmasına istemiyor. Büyük projelerin yapılmasını istemeyen dünyaya maşalık ve uşaklık edenler de diyor ki 'Evet bu büyük projeler yapılmasın, Türkiye geriye gitsin, Türkiye 2002 öncesi olduğu gibi dünya nasıl istiyorsa onlara boyun eğerek hareket etsin' istiyorlar. Bu millet uyandı."