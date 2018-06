Kuncu, devlet desteği ile kurduğu serada mevsimine göre üretim yaptıklarını sözlerine ekledi.

- "Herkes köyüne geri dönsün"

İrfan Kaplan ise yıllar önce terör nedeniyle memleketinden göç ederek İstanbul'a yerleştiğini anlattı.

İstanbul'da uzun yıllar şoförlük yaptıktan sonra Çatak'a dönerek devlet desteği ile çiftlik kurduğunu ifade eden Kaplan, "Terörden dolayı can güvenliğim yoktu. Bu yüzden herkes batıya göç etti. Bu süreçte ben de İstanbul'a gittim ve 21 yıl İstanbul'da kaldım. Ama her zaman da buranın hasretini çekiyordum. Her gün ne zaman fırsat olacak da köyümüze gidebiliriz diyorduk." diye konuştu.

Kaplan, bölgede huzur ve güvenin sağlanmasının ardından memleketine dönmeye karar verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sorduğumda bana devletin böyle bir desteği olduğunu söylediler. Gidip müracaatımı yaptığımda hiçbir ayrım olmadan aynı desteği bana sağladılar. Herkes köyüne geri dönsün. Köyler artık çok rahat, hiçbir güvenlik sorunu yok. İster gece ister gündüz gezin, isterseniz dağa çıkın. Her şey çok rahat olmuş. Güvenlik dört dörtlük. Biz bu devletten çok memnunuz. Hiçbir zaman bir ayrım görmedik. Ne zaman ne istediysek verdiler bize."