"Biz bu devletten çok memnunuz"

Yıllarca ailesinden uzak yaşamanın sıkıntısını çektiğini anlatan Kuncu, "Devletimizin yaptığı çalışmalar neticesinde güven ve huzur ortamı yeniden sağlandı. Bu ortam sağlandıktan sonra biz de geri dönmeye karar verdik. Ardından devletimizin geri dönen ve proje üretenlere destek verdiğini öğrendim. Biz de müracaatımızı yaptık. Sağ olsunlar bize çok yakın davrandılar ve ben burada 3 sera kurdum." diye konuştu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile TKDK'nin hibe ve desteklerinden faydalanan Yılmaz Kuncu ilçe merkezinde sera, Kaplan ise Yukarı Narlıca Mahallesi'nde çiftlik kurdu.

- "Bir paylaşımım yüzünden ailemi tehdit etmişler"

Kuncu, bölgede güvenlik açısından bir sıkıntının kalmadığını dile getirdi.

Terör örgütünün sosyal medyada bile hiçbir eleştiriye tahammül edemediğini vurgulayan Kuncu, şöyle konuştu:

"Terör bütün bu coğrafyada insanların hayatını altüst etti. Vefat edenler, evi ocağı yıkılanlar oldu. En çok da bizim adımızı kullanmaları bizi incitiyor. Benim adımı kullanıyor ama namlusu bana dönük. Beni tehdit ediyor. 'Aman sakın muhalif bir şey söyleme' diyorlar. Sözde benim özgürlüğüm için, özgür konuşmam için bir şeyler yapıyor. Ancak benim istediğim gibi konuşmamı engelliyor. Sosyal medyadaki herhangi bir küfür, hakaret içermeyen bir paylaşımım yüzünden, gelip burada ailemi tehdit etmişler. Çocuklarım ve babam üzülmesin diye sosyal medya hesabımı kapatmış birisiyim. Bir mesaja tahammül edemeyen insanlar."

Kuncu, devlet ve milletin el ele çalışması gerektiğini, terör örgütünün en küçük bir şeyi bile istismar ettiğini söyledi.

Türkiye'nin el birliği ile büyütülmesi gerektiğine işaret eden Kuncu, "Bizim başka bir ülkemiz yok. Ülkesi dağılanları görüyoruz. Alkış tutanları da görüyoruz. Derler ya 'Bizim bizden başka dostumuz yok', hakikaten de böyledir. İslam alemi dediğiniz zaman Türkiye onların ağabeyi. Türkiye düşerse hepsi düşer. Türkiye düşmeyince onlar da ayakta duruyorlar." şeklinde konuştu.