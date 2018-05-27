İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Her türlü saldırıları yaptılar bu ülkede, ülkemizi fakirleştirmek için terörle üzerimize geldiler, ekonomik krizlerle üzerimize geldiler. 'Ne yaptı Tayyip Erdoğan?' diye sorarlarsa size, bir şeyi çocuklarımıza namusumuz ve mirasımız olarak bırakacağız; biz bu ülkeyi teslim etmedik." dedi.

Bakan Soylu, Beşiktaş'taki Büyük Mecidiye Camisi'nin yanına İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar alanında vatandaşlarla iftar yaptı.

Soylu burada yaptığı konuşmada, acıyı ve tatlıyı birlikte yaşayanların millet olduğunu aktararak, bu noktada Batı toplumlarına benzemediklerini söyledi.

Kendi çektikleri sıkıntıları, kendilerinden sonraki nesillere reva göremeyeceklerini belirten Soylu, "Güçlü olmak zorundayız, hedeflerimize ulaşmak zorundayız. Allah'ımıza şükürler olsun, bugün 2023'ün, 2053'ün, 2071'in planlarını yapıyoruz. Biz güçlü adımlarla beraber yarınlara umutla birlikte gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Soylu, AK Parti iktidarları döneminde birçok büyük proje yapıldığını ve özellikle savunma sanayisi alanında büyük atılımlar gerçekleştirildiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: