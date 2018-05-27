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"Biz bu ülkeyi teslim etmedik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 22:35 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Her türlü saldırıları yaptılar bu ülkede, ülkemizi fakirleştirmek için, terörle üzerimize geldiler, ekonomik krizlerle üzerimize geldiler. 'Ne yaptı Tayyip Erdoğan?' diye sorarlarsa size, bir şeyi çocuklarımıza namusumuz ve mirasımız olarak bırakacağız; biz bu ülkeyi teslim etmedik" - "Güçlü olmak zorundayız, hedeflerimize ulaşmak zorundayız. Allah'ımıza şükürler olsun, bugün 2023'ün, 2053'ün, 2071'in planlarını yapıyoruz. Biz güçlü adımlarla beraber yarınlara umutla birlikte gidiyoruz"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Her türlü saldırıları yaptılar bu ülkede, ülkemizi fakirleştirmek için terörle üzerimize geldiler, ekonomik krizlerle üzerimize geldiler. 'Ne yaptı Tayyip Erdoğan?' diye sorarlarsa size, bir şeyi çocuklarımıza namusumuz ve mirasımız olarak bırakacağız; biz bu ülkeyi teslim etmedik." dedi.

Bakan Soylu, Beşiktaş'taki Büyük Mecidiye Camisi'nin yanına İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar alanında vatandaşlarla iftar yaptı.

Soylu burada yaptığı konuşmada, acıyı ve tatlıyı birlikte yaşayanların millet olduğunu aktararak, bu noktada Batı toplumlarına benzemediklerini söyledi.

Kendi çektikleri sıkıntıları, kendilerinden sonraki nesillere reva göremeyeceklerini belirten Soylu, "Güçlü olmak zorundayız, hedeflerimize ulaşmak zorundayız. Allah'ımıza şükürler olsun, bugün 2023'ün, 2053'ün, 2071'in planlarını yapıyoruz. Biz güçlü adımlarla beraber yarınlara umutla birlikte gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Soylu, AK Parti iktidarları döneminde birçok büyük proje yapıldığını ve özellikle savunma sanayisi alanında büyük atılımlar gerçekleştirildiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her türlü saldırıları yaptılar bu ülkede, ülkemizi fakirleştirmek için terörle üzerimize geldiler, ekonomik krizlerle üzerimize geldiler. 'Ne yaptı Tayyip Erdoğan?' diye sorarlarsa size, bir şeyi çocuklarımıza namusumuz ve mirasımız olarak bırakacağız; biz bu ülkeyi teslim etmedik. Bu topraklar hep güzel başlangıçlar yaptı. Bu topraklar, Malazgirt'te Selçuklu ile güzel başlangıçlar yaptı. Bu topraklar Söğüt'te Osmanlı ile güzel başlangıçlar yaptı. Güzel cumhuriyetimizle Ankara'da güzel başlangıçlar yaptı. Çok partili siyasi hayatla demokrasiyle Ankara'da güzel başlangıçlar yaptı. 21. asrın başında bu topraklar güzel başlangıçlar yaptı, AK Parti ile güzel başlangıçlar yaptı. Şimdi yepyeni güzel bir başlangıçla 24 Haziran'da hep birlikte yapacağız. Vakit hukukun üstünlüğü, vakit demokrasiyi daha da yükseltmeye, vakit ülkenin zenginliğine, vakit ülkenin özgürlüğüne, ülkemin tam bağımsızlığına ulaşma vaktidir."

- "Terörle mücadelemizi yarım bırakmayalım"

Türkiye'nin kendi otomobilini, kendi uçağını yapma vakti olduğunu kaydeden Soylu, "24 Haziran'da oy ile bu ülkenin yarınlarına talibiz, işimizi yarım bırakmayalım. Terörle mücadelemizi yarım bırakmayalım, Türkiye'nin büyüme mücadelesini yarım bırakmayalım, yerli ve milli sanayimizi oluşturmayı, bu adımları atmayı yarım bırakmayalım. Onun için aziz ve asil milletimize yine müracaat ettik. Bir taraftan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte, bir taraftan kadrolarımızla birlikte bu milletin hizmetinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Milletin verdiği oyun namus olduğunu ifade eden Soylu, milletin hizmetinde ve emrinde olacaklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra burada kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla fotoğraf çektirdi ve masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iftar seçim terör

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