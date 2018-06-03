AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Biz bütün seçimleri gümbür gümbür kazandık. Muharrem İnce, kendisine baksın. Kendi seçilebilecek mi? CHP'den daha düşük oy alacak. Çünkü CHP'liler 'Muharrem İnce'ye oy vermeyelim' diyorlar. 'Ona oy verirsek, o zaman Genel Başkanımız riske girer' diye düşünüyorlar." dedi

Bakan Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kollarının termal bir otelde genç esnafa yönelik düzenlediği sahur programında, hükümetin esnafa büyük destek verdiğini anlattı.

Türkiye'nin her yönüyle çağ atladığını dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Tabii bu hizmetlerin devam etmesi gerekiyor. Bu hizmetler de zaten sizlerin destekleriyle oldu. Türkiye'de istikrar olmasaydı, bunların hiçbirisi yapılamazdı. Neden geçmişte yapılamamış? Çünkü istikrar olmayınca yapılamıyor. Bakıyorsunuz, verdiğiniz vergilerinin yüzde 86'sı hortumlanmış. Ya da ilaç lobisi paranın çoğunu hortumlamış. Bir gecelik faizin yüzde 3 bin 500 olduğu dönemleri yaşadım. 70 sente muhtaç olduğumuz günler artık geride kaldı. İnşallah 24 Haziran'da da istikrardan yana, istiklal ve istikbalimizden yana ve devletin bekasından yana destek vereceğinize inanıyorum."