"Biz Koreliler Türk askerlerine büyük minnet duyuyoruz"

Temmuz 1953’te imzalanan ateşkese kadar Türkiye’nin Kore’ye toplam 21 bin 212 asker gönderdiğini söyleyen Choi, Türk askerinin Kore’nin barış ve özgürlüğünü savunduğunu kaydetti.

- "Türk askerlerine büyük minnet duyuyoruz"

Askeri desteğin yanı sıra Türklerin, Korelilere insani yardım, sağlık ve eğitim konularında da yardım ettiğini dile getiren Choi, "Ayla" filmine değinerek şunları söyledi:

“Koreli yetim çocuklar için savaştan sonra Başçavuş Süleyman’ın kızı Ayla’nın da gittiği Ankara Okulu kuruldu. Şu an da ünlü 'Ayla' filmi, Kore’de 250 sinema salonunda gösterimdedir. Biz Koreliler, Kore Savaşı esnasında gösterdikleri fedakarlıklar için Türk askerlerine büyük minnet duyuyoruz. Kore Savaşı gazilerinin döktükleri kan ve ter sayesinde bugün Kore Cumhuriyeti demokratik bir ülke ve dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi durumuna gelmiştir. Türk şehit ve gazilerin gösterdiği fedakarlığı Kore Cumhuriyetimiz her zaman hatırlayacaktır. Ben de Kore Büyükelçisi olarak her zaman Kore Savaşı gazileri ve ailelerinin yanında olacağıma ve onları destekleyeceğime söz veriyorum. Kore ve Türkiye’nin diplomatik ilişkilerinin kuruluşunu 60. yıl dönümünü geride bıraktığımız şu günlerde iki ülke arasında daha fazla iş birliği yapabilmenin hayalini kuruyoruz.”