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"Biz musluktan kardeşlik akıtırız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 00:54 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Hakkari'de, Cizre'de su haftada bir akıyordu, şimdi hep akıyor. Beytüşşebap'ta su kahverengi akıyordu şimdi berrak, billur su akıyor. Biz musluktan kan akıtan bir medeniyet değiliz. Biz musluktan kardeşlik akıtırız"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doğu ve Güney Doğu'ya huzur getirdiklerini belirterek, "Hakkari'de, Cizre'de su haftada bir akıyordu, şimdi hep akıyor. Beytüşşebap'ta su kahverengi akıyordu şimdi berrak, billur su akıyor. Biz musluktan kan akıtan bir medeniyet değiliz. Biz musluktan kardeşlik akıtırız." dedi.

Şişli Kurtuluş'ta düzenlenen mitingde konuşan Soylu, 24 Haziran'da yapılacak seçimde milletin 50 gramlık oy pusulası ile Türkiye'nin geleceğine karar vereceğini ifade etti.

Seçimlerde sadece cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmeyeceklerini dile getiren Soylu, "Biz bu seçimde çocuklarımız daha güçlü, daha zengin bir Türkiye'de yaşasınlar diye tercihte bulunacağız. Sadece bunlar için seçime gitmiyoruz. Dünyada 'bana sahip çıkacak hakkaniyetli bir ülke olsun' isteyenler için seçime gideceğiz. Bu seçim Bosna'nın, Kosova'nın seçimidir. Bu seçim Kerkük'ün, Telafer'in seçimi, bu seçim Somali'nin, Myanmar'ın, Kabil'in seçimi.Bu seçim aynı zamanda Gazze'nin, Filistin'in, Kudüs'ün seçimidir." diye konuştu.

Muhalefet partilerinin kendilerine her türlü iftirayı atıp her sözü söyleyebileceğini belirten Soylu, "Bize bir şey söyleyemezler, biz bu ülkeyi hainlere teslim etmedik." dedi.

Yapılan işlerin yarım bırakılmamasını isteyen Soylu, şöyle konuştu:

İşlerimizi yarım bırakmayalım. PKK ile mücadele ediyoruz, belini kırdık, bırakalım mı? ABD'nin talimatıyla hareket eden FETÖ ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? DHKP-C denilen bela ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? İslam'ı istismar eden DEAŞ'la mücadeleyi yarım bırakalım mı? Çocuklarımızı zehirleyen Avrupa'dan gönderilen uyuşturucu ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? Yılbaşından bu yana 10 bin 67 uyuşturucu satıcısı kodese tıkılmış durumda. Bir taraftan büyük projeler yapıyoruz, yarım bırakalım mı? Bir taraftan yerli arabamızı yapıyoruz, yarım bırakalım mı? Uydumuzu yapıyoruz yarım bırakalım mı? Bugün cumhurbaşkanımız uçakla indi, üçüncü havalimanını yapıyoruz, yarım bırakalım mı? Kanal İstanbul'u yapıyoruz, yarım bırakalım mı? 'Bu Tayyip Erdoğan da çok oluyor.' Öyle değil mi? Hadi Marmara'nın altına Marmaray ve Avrasya'yı yaptın. Şimdi de Boğazın altına üç katlı tüp geçit yapıyor, yarım bırakalım mı? 18 Mart Köprüsü'nü yapıyoruz, yarım bırakalım mı? Uçak gemisi yapıyoruz, yarım bırakalım mı? İnsansız hava araçlarımızı geliştiriyoruz, yarım bırakalım mı? İki ağaç için 'Tayyip Erdoğan Türkiye'ye gelmesin' demişlerdi. Dolmabahçe ofisini basacaklardı. Şimdi Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'nı Millet Bahçesi yapıyor, sesleri çıkıyor mu? Ramazan başında Cumhurbaşkanımızla İngiltere'deydik. Hyde park'a gittik, bize dedi ki; Atatürk Havalimanını böyle yapacağız, anneler çocuklar bu parkta oynayacak. Kalbi bu millete hizmetle, aynı heyecanla atıyor. Millet Bahçesi Gezicilere kapak olsun mu?"

Doğu ve Güney Doğu'ya huzur geldiğini söyleyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu huzuru yarım bırakalım mı? İki yıl önce bir anne gelip bana 'Çocuğumun kokusunu özledim, ne olur bana getir' dedi. Şimdi çocukları ailelerden kopartıp dağa götüremiyorlar. Esnaf cıvıl cıvıl. Herkes mutlu. Mart 2014'te musluktan kan akıtmışlardı. Biz ona güzel bir cevap verdik. Terörün şubesi olan belediye yönetimlerini görevden aldık. 'Sırtımızı, PKK'ya PYD'ye, YPG'ye dayadık' demişti biri. Ona çok güzel bir cevap verdik. Ona dört duvar verdik, sırtını istediğin yere daya. Hakkari'de, Cizre'de su haftada bir akıyordu, şimdi hep akıyor. Beytüşşebap'ta su kahverengi akıyordu şimdi berrak, billur su akıyor. Biz musluktan kan akıtan bir medeniyet değiliz. Biz musluktan kardeşlik akıtırız. Bu huzur birilerinin işine gelmiyor."

Muharrem İnce'nin HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş'ı ziyaretini eleştiren Soylu, terör örgütünün şımartmaya gelmeyeceğini kaydetti.

7 Haziran seçimlerinden sonra PKK'lıların Güney Doğu'da ortalığı yakıp yıktığını hatırlatan Soylu, "Sadece İnce değil, Temel Karamollaoğlu da 'Demirtaş dışarı çıksın' dedi. 6 ay da olsa İçişleri Bakanlığı yapan Akşener de Demirtaş'ın çıkmasını istiyor. Sen 6-7 Ekim'de 52 kişinin ölümüne neden olan Demirtaş'ın çıkıp propaganda yapmasını isteyemezsin. Muharrem İnce, Afrin kahramanı Metin Temel Paşa'nın apoletlerini sökecekmiş. Derdi Afrin değil 'Siz ABD'den izin almadan nasıl gidip operasyon yaparsınız?' Biz artık kimseden izin almıyoruz. Orada da kalmadı Kandil operasyonuna karşı çıkıyor. Terör örgütü tam bitmiş, beli kırılmış, dağlarda sıçan gibi kaçıyor. Şu anda sınır ötesinde terör örgütü her tarafta kıskaca alınmış. İmdat kolunu çekmişler. Buna da Muharrem İnce ile cevap veriyorlar. Bu ihanettir." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli ve MHP'ye teşekkür eden Soylu, "Bahçeli'ye, Meral Akşener'i zamanında keşfettiği için ayrıca teşekkür ediyoruz." dedi.

Bakan Soylu, AK Parti milletvekili adaylarının da katıldığı miting sonunda vatandaşlara karanfil, çocuklara da oyuncak dağıttı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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