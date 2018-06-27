'Biz ne dersek o olacak' diyen MHP'li Sefer Aycan, Bahçeli tarafından görevinden alındı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Sefer Aycan'ı Genel Başkan Yardımcılığı görevinden aldı.

NE DEMİŞTİ?



MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, partisinin, seçimlerde anketlerin aksine büyük bir başarı göstererek 49 vekil çıkardığını ve bu sayı ile Meclis'in kilit partisi olduğunu belirterek, "Biz ne dersek, o olacaktır" demişti.

Tüm algılara rağmen milletvekilliği seçiminde MHP'nin anketlerdeki yüzde 5'lik oy oranının yüzde 120 üzerinde bir oy alarak yüzde 11'lik bir oy oranıyla Meclis'e girdiğini kaydeden Sefer Aycan şunları söylemişti:

"600 vekil var ama her zaman, bundan sonra bütün gözler 49 vekilin üzerinde olacaktır, genel başkanımızın üzerinde olacaktır. Bundan sonra Meclis'te siyaseti MHP yapacaktır. Biz ne dersek, o olacaktır. Bugün MHP Meclis'te kilit konumdadır ve MHP'nin Genel Başkanı hem Recep Tayyip Erdoğan'ı kurtarmıştır, hem Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurtarmıştır, hem Meclis'i kurtarmıştır, hem devleti kurtarmıştır. Bu da böyle bilinsin."

