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'Biz ne dersek o olacak' diyen MHP'li Sefer Aycan, Bahçeli tarafından görevinden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 12:03 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, görevinden alındı. Aycan, AK Parti'ye yönelik olarak 'Biz ne dersek o olacak' sözleriyle tartışma yaratmıştı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Sefer Aycan'ı Genel Başkan Yardımcılığı görevinden aldı.

NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, partisinin, seçimlerde anketlerin aksine büyük bir başarı göstererek 49 vekil çıkardığını ve bu sayı ile Meclis'in kilit partisi olduğunu belirterek, "Biz ne dersek, o olacaktır" demişti.

Tüm algılara rağmen milletvekilliği seçiminde MHP'nin anketlerdeki yüzde 5'lik oy oranının yüzde 120 üzerinde bir oy alarak yüzde 11'lik bir oy oranıyla Meclis'e girdiğini kaydeden Sefer Aycan şunları söylemişti:

"600 vekil var ama her zaman, bundan sonra bütün gözler 49 vekilin üzerinde olacaktır, genel başkanımızın üzerinde olacaktır. Bundan sonra Meclis'te siyaseti MHP yapacaktır. Biz ne dersek, o olacaktır. Bugün MHP Meclis'te kilit konumdadır ve MHP'nin Genel Başkanı hem Recep Tayyip Erdoğan'ı kurtarmıştır, hem Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurtarmıştır, hem Meclis'i kurtarmıştır, hem devleti kurtarmıştır. Bu da böyle bilinsin."

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sefer aycan MHP itiraz etti

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
aferin bahçeliye ukalaya gerekeni yapmış bravo
işte mhp nin adalet anlayışı derhal bahçeli ve kılıçtaroğlunun koltukları bırakması gerekir
sen büyük adamsın reis adın gibi devletçisin aslolan Devlettir !
valla helal olsun. bir devlet adamı bu kadar olur. ellerinden öperim. hainler boş durmuyor ortalığı karıştırmak için elinden geleni yapıyor
vakitsiz öten horozun kafasını keserler
Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar artık devir mhp devri
HELAL OLSUN SAYIN BAHÇELİYE POLEMİKLERE GİRİLMESİNE KARŞI OLDUĞUNU NET BİR TAVIRLA GÖSTERMİŞ
ne zaman ne konuşcanı bilecen. Devlet yönetiyorsunuz. rakı masasında sohbet etmiyosun unutma.
helal olsun sayın devlet bahçeli ye tam devlet adamı, cumhurbaşkanın yardımcısı olmalı mutlaka
BIZ NEDERSEK O OLACAK DEMIS GOREVDEN ALMIS BAHCELI ALIR TA I SEN NEDERSEN O OLUR DEĞIL RTE ERDOĞAN NE DERSE O OLACAK ..
doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar
Bahçeli tam bir devlet adamı
ADALET ÇOK HIZLI TECELLİ ETMİŞ
demek öyle olmuyormuş ! Çekiverdiler ipini bir daha doğruları konuşmazsan şayet cb yardımcısı bile olabilirsin .
Tayyip kanunlarına kendine göre ayarlasın ve 8 temmuz'da başkanlık görevine başlasın da ittifak falan kalacak mı göreceğiz .
Bir Mhp'li olarak görevden alınması çok iyi olmuş diyorum, öyle gelişi güzel ağzına gelini konuşmamak büyüklenmemek gerekir önce millet sonra parti. Zaten 5 sene sonra bu adamı siyasetten silerler.
Irkçılık ve kinci dincilik üzerine kurulan ortaklıklar bir yerde patlar hemde bütün karanlık işleriyle ortaya dökülecektir.Hukuksuzluk ve adaletsizlikler üzerine olan ortaklıkların sonu çok kötü olur.Savaş,şiddet,hukuksuzlukların hiç kimseye gelecek getireceği görülmemiş görülmezde.Ülkeye lazım olan tek şey,evrensel hukuk dahilinde insanlık için ülkemizin gerçeklerini görüb sorunlarını barışçıl bir zihniyetle masada çözmektir.Onun için tek çare barışçıl insanların toplumun başında olmasıdır.
Bunlar kime hizmet ediyor, iktidarda neler oluyor, derin devlet kim? kimler?. 20 sene sonra soner yalçın kitap çıkarır anca ozaman öğreniriz.
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