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"Biz onun hayatına iyi geldik, o ise bize çok çok daha iyi geldi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 11:51 | Son Güncelleme

Samsun'da 2,5 yaşındaki Aysima'ya koruyucu aile olan Yalçın ve Zeynep Çalış çifti, küçük çocuğa aile sıcaklığı sundu - Yalçın Çalış: - "İnsan ne ister eve geldiğinde? Uzanayım ister ama ben Aysima'yı alıp dışarı çıkalım moduna giriyorum. Biz onun hayatına iyi geldik, o ise bize çok çok daha iyi geldi" - Zeynep Çalış: - "Aslında biz ona koruyucu aile olmadık, o bizim değerlerimizi korudu. O bizim sevgimizi korudu. O bizi, hayatta kendimizden başka bir şeylerin olduğunun farkına vardırdı"

RECEP BİLEK - Samsun'da 2,5 yaşındaki kız çocuğunun koruyucu ailesi olan Yalçın ve Zeynep Çalış çifti, evlerine sıcaklık getiren minik Aysima ile mutluluklarına mutluluk kattı.

Danışmanlık firması bulunan Zeynep Çalış, Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli eşi Yalçın Çalış ile tanışmadan kısa süre önce koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvurdu. Yapılan incelemeler sonrası müracaatı onaylanan genç kadın, 9 aylık "Aysima" bebeğin koruyucu annesi oldu.

Daha sonra polis memuru Çalış ile dünyaevine giren Zeynep Çalış, 1,5 yılı aşkın süredir bir arada yaşadığı "Aysima"nın ardından şimdi ikinci çocuğunu kucağına almayı bekliyor. Küçük kızın sıcak bir yuvada anne baba şefkatiyle büyümesi için büyük çaba sarf eden Çalış çifti, 3 ay sonra doğacak bebekleri ile mutluluklarını ikiye katlayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Baba Çalış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin kendisiyle tanışmadan 20 gün kadar önce koruyucu aile olmak amacıyla başvuruda bulunduğunu söyledi.

Tanıştıktan sonra eşinin konuyu kendisine de anlattığını belirten Çalış, "Bana 'Bir çocuk alacağız, ne dersin?' diye sordu. Ben de 'Niye olmasın.' dedim. Çünkü bu dünyayı kurtaracaksa sevgi kurtarır. Sonrasında zaten hayatımıza girdi. Çok güzel bir şey yaptık. Dünyada belki yaptığımız en güzel şeydi bu." dedi.

Mesleğinin son derece stresli olduğuna işaret eden Çalış, mesainin ardından günün yorgunluğunu Aysima ile vakit geçirerek attığını anlattı.

Eve gidip Aysima'yı gördüğünde yorgunluğunun geçtiğini söyleyen Çalış, "Saatlerce ayakta kalmışım. İnsan ne ister eve geldiğinde? Uzanayım ister ama ben Aysima'yı alıp dışarı çıkalım moduna giriyorum. Biz onun hayatına iyi geldik, o ise bize çok çok daha iyi geldi." diye konuştu.

Devletin çocuklara sahip çıktığını ama çocukların yerinin kesinlikle yurtlar olmadığını vurgulayan Çalış, şunları söyledi:

"Maddi durumun çok iyi olmasına gerek yok. Çocukların dört duvar arasında büyümesindense, yüreği sevgi dolu bir ailenin yanında büyümesi takdire şayandır, olması gereken budur. Aysima'yı anlatmak için binlerce, yüz binlerce, milyarlarca kelime lazım ama tek kelime derseniz, benim dünyam. Aysima benim dünyam, cennetim diyebilirsiniz. Güzel olan ne varsa Aysima'dır."

- "Herkes koruyucu aile olsun, orada hiç çocuk kalmasın"

Zeynep Çalış da "koruyucu ailelik" ifadesinin çok yalın kaldığını düşündüğünü, bakım için en başta sevgiye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Sevgi olmazsa çocuğa bakım sağlanamayacağını dile getiren Çalış, "Her aile koruyucu aile olabilir. Çok zor bir şey değil. Biz başardık, desteklediler. Çok mutluyuz. Aslında biz ona koruyucu aile olmadık, o bizim değerlerimizi korudu. O bizim sevgimizi korudu. O bizi, hayatta kendimizden başka bir şeylerin olduğunun farkına vardırdı." dedi.

Başka bir canlı için kaygı, merhamet, sevgi hissetmenin önemine dikkati çeken Çalış, "Herkes koruyucu aile olsun, orada hiç çocuk kalmasın. Bir şekilde bakılıyorlar ama onların en büyük ihtiyacı bakım değil, sevgi." dedi.

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