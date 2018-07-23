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"Biz petrolümüzü ihraç edemezsek diğerleri de edemez"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 15:19 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ülkesinin petrol ihraç edememesi durumunda diğer ülkelerin ihracatına seyirci kalmayacaklarını söyledi

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ülkesinin petrol ihraç edememesi durumunda diğer ülkelerin ihracatına seyirci kalmayacaklarını belirtti.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Arakçi, "İran, petrolünü ihraç etmek ve parasını almak istiyor. ABD'nin yaptırımlarına karşı planlarımız var. Eğer biz petrol ihraç edemezsek, diğerlerinin ihraç etmesine seyirci kalacak değiliz. Biz petrolümüzü ihraç edemezsek diğerleri de ihraç edemez." dedi.

Nükleer anlaşmaya taraf Avrupa ülkeleriyle anlaşmanın pratiğe geçirilmesini içeren bankacılık, sigortacılık, doğalgaz ve petrol ihracatı gibi konularda görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Arakçi, ABD'nin yaptırımları karşısında alternatif yollar aradıklarını sözlerine ekledi.

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ABD Yaptırımları - İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi petrol ihracatı

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