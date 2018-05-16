“Biz Senle, Umutla…” Projesi ile özel eğitim öğrencilerinin hayatlarına dokundular (yeniden)

İZMİR, (DHA)- UĞUR Okulları Gaziemir Kampüsü ve Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen ve özel eğitim öğrencileri için eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve toplumda duyarlılık oluşturmayı amaçlayan “Biz Senle, Umutla...” sosyal sorumluluk projesi gerçekleşti. Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü özel eğitim öğrencilerini desteklemek, toplumda sosyal duyarlılık yönünde bilinç uyandırmak amacıyla örnek teşkil edecek bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdi. “Biz Senle, Umutla…” projesi kapsamında özel eğitim görecek öğrenciler için eğitimde fırsat eşitliği yaratmak, özel eğitim merkezlerinin fiziki imkanlarını iyileştirmek amacıyla harekete geçildi. Yıl boyunca süren proje sonunda özel eğitim öğrencileri, Uğurlu öğrenciler ve Han Tiyatrosu ekibi tarafından “Yüreğinle Gör Beni” tiyatro oyunu sergilendi. Oyunu Gaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Usman’ın yanı sıra pek çok öğrenci ve veli de izledi. İLK AŞAMADA FİZİKİ İMKANLAR İYİLEŞTİRİLDİ

Proje kapsamında Gaziemir’de eğitim gören özel eğitim öğrencileri Uğur Okulları Gaziemir Kampüsünün fiziki imkanlarından yararlandı. Akranlarıyla eşleşerek Gaziemir Kampüsü atölyelerinde sanatsal, sportif ve bilimsel etkinlikler yapan özel eğitim öğrencileri, her perşembe ve cuma günleri Gaziemir Kampüsüne geldi, birbirinden farklı etkinliklerle alışılmış ortamların dışına çıkarak öz güvenlerini geliştirdi. Ayrıca kapılarını özel eğitim öğrencileri için uzun süredir açmayı bekleyen Şehit Polis Murat Koç Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ndeki fiziki imkanların iyileştirilmesi için çeşitli çalışmalar yapıldı. Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Usman, İlçe Proje Koordinatörü Şaziye Çıkrıkcı, Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve AR-GE’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, Gaziemir Kampüsü Müdürü Ahmet Paksoy, Ortaokul Müdürü Sevi Şeneken ve Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Ersoy Filiz Özel Eğitim Merkezi’nin eksiklerini tespit ederek, Gaziemir ve çevresindeki tüm özel eğitim öğrencilerinin sağlıklı eğitim görebilecekleri bir okul hayata geçirmek üzere harekete geçti. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaziemir Kaymakamlığı, Han Tiyatrosu ve ekibi, Uğur Okulları öğrenci ve velileri ile öğretmenleri maddi ve manevi güçlerini birleştirdi. Bu kapsamda yapılan çalışmalardan elde edilen gelir Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nin fiziki imkanları iyileştirilmesinde kullanıldı, öncelikli fiziki ihtiyaçları yeniden yaptırıldı.

TİYATRO OYUNU İLE PROJENİN GENİŞ KİTLELERE YAYILMASI HEDEFLENDİ Projenin geniş kitlelere yayılarak, farkındalığının artması için Han Tiyatrosu ekibiyle bağlantıya geçildi. Projenin farklı bir ayağı olarak ekipte yer alan oyuncuların katılımıyla bir tiyatro gösterisi planlandı. Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Yüreğinle Gör Beni” adlı tiyatro oyunu büyük ilgi gördü. Gaziemir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteği ile sahnelenen bu anlamlı oyun sayesinde toplumun pek çok farklı kesimi bir araya getirerek, projenin ses getirecek bir sosyal sorumluluk hareketine dönüşmesi hedefleniyor. "EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİMİZ ANNELER" Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Usman, "Bizim bu öğrencilerle ilgili yaptıklarımızın ve yapacaklarımızın bir sınırı yok. Hayal ediyoruz ve yapıyoruz. Bu tiyatro da böyle ortaya çıktı. Yaklaşık 6 aydır Uğur Okulları ile bu konuda çalışıyoruz. Sadece bu değil daha bunun gibi pek çok etkinliğimiz var. Bu konuda en büyük destekçilerimiz ise kuşkusuz anneler. Onlar olmadan bu çalışmaları yürütemeyiz" dedi.