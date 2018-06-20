"Biz ülkeyi kalkındırmaktan bahsediyoruz, onlar yıkmaktan bahsediyor"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti'nin ülkeye hizmet etmekten, ülkeyi kalkındıracak projelerden söz ettiğini, diğer partilerin ise yıkmaktan bahsettiğini belirtti.
Kars'ın Kağızman ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Arslan, burada yaptığı konuşmada, Kağızmanlıların her zaman olduğu gibi 24 Haziran'da da rekor oyla kendilerini destekleyeceğini söyledi.
Arslan, AK Parti'nin önemli projelere imza attığını, diğer partilerin ise sadece yıkmaktan bahsettiğini ifade ederek, "Biz ülkeye hizmet etmekten, ülkeyi kalkındıracak projelerden bahsediyoruz, başka partiler yıkmaktan bahsediyor." dedi.
Yap-işlet-devret modeliyle yapılan projeler sayesinde diğer illere birçok hizmetin gittiğini belirten Arslan, "Biz İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya, Çanakkale'ye büyük projeleri yap-işlet-devret modeliyle özel sektöre yaptırıp milli kaynaklarla, topladığımız vergilerle, Kağızman'a, Sarıkamış'a, Selim'e, Digor'a, Akyaka'ya, Arpaçay'a, Susuz'a, Kars'a hizmet etmekten bahsediyoruz. Onlar diyorlar ki 'hayır, büyük projeleri durduracağız.' Büyük projeleri, yap-işlet-devret modelini durdururlarsa bu devlet eskisi gibi 81 milyondan topladığı vergilerle 80 yılda sadece iki köprü yapar ve bu illeri, Kağızman'ı, Kars'ı yok sayar. Niye? Çünkü imkan o kadar." diye konuştu.
Arslan, AK Parti'nin yap-işlet-devret modelini devreye sokarak imkan, kaynak oluşturduğunu ve her yere hizmet götürdüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Biz bunları söylerken onlar yıkmaktan bahsediyorlardı. Onlar (Saadet Partisi) terör örgütleriyle ülkeyi yakmaktan, yıkmaktan bahsedenlerle kol kola girdiler. Onlar, terör örgütlerini destekleyen ülkelerin düşüncelerini burada hayata geçirmek için fikir ortaya koydular. Dış güçler, terör örgütleriyle kol kola girenler, bu coğrafyada terör devleti kurmaya çalışanlar diyorlar ki 'Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin büyümesinin yolunu keseceğiz.' İşte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Sayın Muharrem İnce'nin de şu an söyledikleri onlardan farklı değil. 'Büyük projeleri, Türkiye'nin güçlenmesini, büyümesini durduracağım.' Bunun anlamı tekrar IMF'nin kapılarına dilenmeye gitmek, tekrar IMF'ye borçlanmak demektir. IMF'ye borçlandığınız zaman da sizi nasıl tahakküm altında bıraktıklarını, nasıl yönetmeye çalıştıklarını çok iyi biliyoruz."
Bakan Arslan, Saadet Partisinin Kars birinci sıra Milletvekili Adayı Sezgin Yıldız'ın AK Parti'ye katılmasından dolayı kendisine teşekkür ederek, "Sezgin kardeşim dedi ki 'Saadet Partisi gibi milli görüş geleneğinden gelen, bu ülkenin köklü yapılarından, sivil toplum kuruluşlarından, partilerinden biri olan Saadet Partisi, CHP'nin dümen suyuna giriyorsa, CHP ile terör örgütlerine destek veren bir yapının arkasından gidiyorsa, kusura bakmasın ben onlara eşlik edemezdim, onun için onlarla yolumu ayırıyorum ve bu ülkenin geleceği için, dünyadaki mazlumlar ve mağdurlar için Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında duracağım.' dedi. Allah ondan razı olsun." ifadelerini kullandı.
- "Partimden tehditle istifa ettiğim iddiası doğru değil"
Sezgin Yıldız da ülkenin geleceği adına partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçtiğini belirterek, "Yaptığım açıklamada üç nedenden dolayı istifa ettiğimi belirttim, fakat bazı medya organlarında bu istifa çarptırılarak zorla, tehditle ayrıldığım noktasında asılsız iddialar ortaya atıldı. Böyle bir şeyin olması kesinlikle söz konusu değildir. Tehditle istifa ettirilen bir adam bugün sayın bakanının yanında ve Kağızmanlıların huzurunda olamaz, böyle bir şey mümkün değildir." dedi.
AK Parti'ye destek isteyen Yıldız, "Hizmetleri görmemek mümkün değil, her şey gün gibi aşikar. Herkes elini vicdanına koysun, sahip çıkana sahip çıksın." diye konuştu.
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