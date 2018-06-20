HABER

"Biz ülkeyi kalkındırmaktan bahsediyoruz, onlar yıkmaktan bahsediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 13:57 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "Biz ülkeye hizmet etmekten, ülkeyi kalkındıracak projelerden bahsediyoruz, başka partiler yıkmaktan bahsediyor" - "Büyük projeleri, yap-işlet-devret modelini durdururlarsa bu devlet eskisi gibi 81 milyondan topladığı vergilerle 80 yılda sadece iki köprü yapar"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti'nin ülkeye hizmet etmekten, ülkeyi kalkındıracak projelerden söz ettiğini, diğer partilerin ise yıkmaktan bahsettiğini belirtti.

Kars'ın Kağızman ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Arslan, burada yaptığı konuşmada, Kağızmanlıların her zaman olduğu gibi 24 Haziran'da da rekor oyla kendilerini destekleyeceğini söyledi.

Arslan, AK Parti'nin önemli projelere imza attığını, diğer partilerin ise sadece yıkmaktan bahsettiğini ifade ederek, "Biz ülkeye hizmet etmekten, ülkeyi kalkındıracak projelerden bahsediyoruz, başka partiler yıkmaktan bahsediyor." dedi.

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan projeler sayesinde diğer illere birçok hizmetin gittiğini belirten Arslan, "Biz İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya, Çanakkale'ye büyük projeleri yap-işlet-devret modeliyle özel sektöre yaptırıp milli kaynaklarla, topladığımız vergilerle, Kağızman'a, Sarıkamış'a, Selim'e, Digor'a, Akyaka'ya, Arpaçay'a, Susuz'a, Kars'a hizmet etmekten bahsediyoruz. Onlar diyorlar ki 'hayır, büyük projeleri durduracağız.' Büyük projeleri, yap-işlet-devret modelini durdururlarsa bu devlet eskisi gibi 81 milyondan topladığı vergilerle 80 yılda sadece iki köprü yapar ve bu illeri, Kağızman'ı, Kars'ı yok sayar. Niye? Çünkü imkan o kadar." diye konuştu.

Arslan, AK Parti'nin yap-işlet-devret modelini devreye sokarak imkan, kaynak oluşturduğunu ve her yere hizmet götürdüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz bunları söylerken onlar yıkmaktan bahsediyorlardı. Onlar (Saadet Partisi) terör örgütleriyle ülkeyi yakmaktan, yıkmaktan bahsedenlerle kol kola girdiler. Onlar, terör örgütlerini destekleyen ülkelerin düşüncelerini burada hayata geçirmek için fikir ortaya koydular. Dış güçler, terör örgütleriyle kol kola girenler, bu coğrafyada terör devleti kurmaya çalışanlar diyorlar ki 'Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin büyümesinin yolunu keseceğiz.' İşte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Sayın Muharrem İnce'nin de şu an söyledikleri onlardan farklı değil. 'Büyük projeleri, Türkiye'nin güçlenmesini, büyümesini durduracağım.' Bunun anlamı tekrar IMF'nin kapılarına dilenmeye gitmek, tekrar IMF'ye borçlanmak demektir. IMF'ye borçlandığınız zaman da sizi nasıl tahakküm altında bıraktıklarını, nasıl yönetmeye çalıştıklarını çok iyi biliyoruz."

Bakan Arslan, Saadet Partisinin Kars birinci sıra Milletvekili Adayı Sezgin Yıldız'ın AK Parti'ye katılmasından dolayı kendisine teşekkür ederek, "Sezgin kardeşim dedi ki 'Saadet Partisi gibi milli görüş geleneğinden gelen, bu ülkenin köklü yapılarından, sivil toplum kuruluşlarından, partilerinden biri olan Saadet Partisi, CHP'nin dümen suyuna giriyorsa, CHP ile terör örgütlerine destek veren bir yapının arkasından gidiyorsa, kusura bakmasın ben onlara eşlik edemezdim, onun için onlarla yolumu ayırıyorum ve bu ülkenin geleceği için, dünyadaki mazlumlar ve mağdurlar için Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında duracağım.' dedi. Allah ondan razı olsun." ifadelerini kullandı.

- "Partimden tehditle istifa ettiğim iddiası doğru değil"

Sezgin Yıldız da ülkenin geleceği adına partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçtiğini belirterek, "Yaptığım açıklamada üç nedenden dolayı istifa ettiğimi belirttim, fakat bazı medya organlarında bu istifa çarptırılarak zorla, tehditle ayrıldığım noktasında asılsız iddialar ortaya atıldı. Böyle bir şeyin olması kesinlikle söz konusu değildir. Tehditle istifa ettirilen bir adam bugün sayın bakanının yanında ve Kağızmanlıların huzurunda olamaz, böyle bir şey mümkün değildir." dedi.

AK Parti'ye destek isteyen Yıldız, "Hizmetleri görmemek mümkün değil, her şey gün gibi aşikar. Herkes elini vicdanına koysun, sahip çıkana sahip çıksın." diye konuştu.

PARTNERBaba-kız günüBaba-kız günü
Ek fotoğraf // Muharrem İnce genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldiEk fotoğraf // Muharrem İnce genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi
Maltepeli 15 bin kadın 'Boğaz'da Tekne Turu'na çıkacakMaltepeli 15 bin kadın 'Boğaz'da Tekne Turu'na çıkacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Kars

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'dan Melih Gökçek tepkisi: Kötülük saçan ağzınız var

Fatih Portakal'dan Melih Gökçek tepkisi: Kötülük saçan ağzınız var

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! YKS giriş belgeleri erişime açıldı - ÖSYM sınav yeri sorgulama sayfası

Son dakika! YKS giriş belgeleri erişime açıldı - ÖSYM sınav yeri sorgulama sayfası

YKS giriş belgeleri yayınlandı! İşte ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS)

YKS giriş belgeleri yayınlandı! İşte ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS)

Melih Gökçek'in Twitter'dan paylaştığı 24 Haziran anketine tepkiler dinmiyor! CHP'den Gökçek için suç duyurusu...

Melih Gökçek'in Twitter'dan paylaştığı 24 Haziran anketine tepkiler dinmiyor! CHP'den Gökçek için suç duyurusu...

Sakarya'dan sonra şimdi de Bursa! Kedinin ayaklarını kestiler

Sakarya'dan sonra şimdi de Bursa! Kedinin ayaklarını kestiler

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.