"Biz ülkeyi kalkındırmaktan bahsediyoruz, onlar yıkmaktan bahsediyor"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti'nin ülkeye hizmet etmekten, ülkeyi kalkındıracak projelerden söz ettiğini, diğer partilerin ise yıkmaktan bahsettiğini belirtti.

Kars'ın Kağızman ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Arslan, burada yaptığı konuşmada, Kağızmanlıların her zaman olduğu gibi 24 Haziran'da da rekor oyla kendilerini destekleyeceğini söyledi.

Arslan, AK Parti'nin önemli projelere imza attığını, diğer partilerin ise sadece yıkmaktan bahsettiğini ifade ederek, "Biz ülkeye hizmet etmekten, ülkeyi kalkındıracak projelerden bahsediyoruz, başka partiler yıkmaktan bahsediyor." dedi.

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan projeler sayesinde diğer illere birçok hizmetin gittiğini belirten Arslan, "Biz İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya, Çanakkale'ye büyük projeleri yap-işlet-devret modeliyle özel sektöre yaptırıp milli kaynaklarla, topladığımız vergilerle, Kağızman'a, Sarıkamış'a, Selim'e, Digor'a, Akyaka'ya, Arpaçay'a, Susuz'a, Kars'a hizmet etmekten bahsediyoruz. Onlar diyorlar ki 'hayır, büyük projeleri durduracağız.' Büyük projeleri, yap-işlet-devret modelini durdururlarsa bu devlet eskisi gibi 81 milyondan topladığı vergilerle 80 yılda sadece iki köprü yapar ve bu illeri, Kağızman'ı, Kars'ı yok sayar. Niye? Çünkü imkan o kadar." diye konuştu.