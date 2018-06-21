MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Biz yapmadan yanayız, onlar yıkmadan ve kapatmadan yana. Dün sayın Muharrem İnce Mersin'de ne dedi biliyor musunuz? 'Yeni açılan üniversiteleri kapatacağım.' dedi. Biliyorsunuz Tarsus'ta da yeni bir üniversite açtık. Tarsus'taki üniversitemizi de kapatacakmış. Niye kapatacaksın? Derdin ne bu üniversitelerle?" dedi.

Elvan, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Anamur ilçesinde, inşaat çalışmaları süren Anamur iskelesinde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra esnaf ziyaretinde bulunan Elvan, buradan Bozyazı ilçesine geçip öğretmenevinde ilçedeki muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Muhtarlarla toplantı gerçekleştiren Elvan, talep ve sıkıntılarını dinleyip not aldı. Partisinin Bozyazı ilçe binasının önünde vatandaşlara da seslenen Elvan, meydandaki kalabalığın kendisini duygulandırdığını belirterek, teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün dünyanın İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi yaptığını anımsatan Elvan, "İşte 3. Havalimanı, Marmaray, otoyollar, Akdeniz Sahil Yolu'ndan rahatsız oluyorlar. Türkiye'mize saldırıyorlar. Türkiye'mize sahip çıkacak mıyız?" ifadelerini kullandı.