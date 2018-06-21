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"Biz yapmadan yanayız, onlar yıkmadan ve kapatmadan yana"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 23:32 | Son Güncelleme

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: - "Biz yapmadan yanayız, onlar yıkmadan ve kapatmadan yana. Dün sayın Muharrem İnce Mersin'de ne dedi biliyor musunuz? 'Yeni açılan üniversiteleri kapatacağım.' dedi. Biliyorsunuz Tarsus'ta da yeni bir üniversite açtık. Tarsus'taki üniversitemizi de kapatacakmış. Niye kapatacaksın? Derdin ne bu üniversitelerle?" - "İşte 3. Havalimanı, Marmaray, otoyollar, Akdeniz Sahil Yolu'ndan rahatsız oluyorlar. Türkiye'mize saldırıyorlar"

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Biz yapmadan yanayız, onlar yıkmadan ve kapatmadan yana. Dün sayın Muharrem İnce Mersin'de ne dedi biliyor musunuz? 'Yeni açılan üniversiteleri kapatacağım.' dedi. Biliyorsunuz Tarsus'ta da yeni bir üniversite açtık. Tarsus'taki üniversitemizi de kapatacakmış. Niye kapatacaksın? Derdin ne bu üniversitelerle?" dedi.

Elvan, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Anamur ilçesinde, inşaat çalışmaları süren Anamur iskelesinde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra esnaf ziyaretinde bulunan Elvan, buradan Bozyazı ilçesine geçip öğretmenevinde ilçedeki muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Muhtarlarla toplantı gerçekleştiren Elvan, talep ve sıkıntılarını dinleyip not aldı. Partisinin Bozyazı ilçe binasının önünde vatandaşlara da seslenen Elvan, meydandaki kalabalığın kendisini duygulandırdığını belirterek, teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün dünyanın İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi yaptığını anımsatan Elvan, "İşte 3. Havalimanı, Marmaray, otoyollar, Akdeniz Sahil Yolu'ndan rahatsız oluyorlar. Türkiye'mize saldırıyorlar. Türkiye'mize sahip çıkacak mıyız?" ifadelerini kullandı.

Münbiç'in teröristlerle doldurulduğunu ancak Türkiye'nin buna müdahale ettiğini anlatan Elvan, "Biz, 'Münbiç'ten teröristleri çekin.' dedik. Önce 'evet', sonra 'hayır' dediler. Sonra Cumhurbaşkanı'mız, 'Münbiç'e gireriz.' dedi. Şimdi ABD ile uzlaşma sağlandı. Bizim Türk askerimiz Münbiç'te denetim faaliyetlerini yürütüyor. O sizlerin güçlü desteğiyle terörü kurutacağız. Bir tane terörist bırakmayacağız." şeklinde konuştu.

- "Bizim başka gidecek ülkemiz, Türkiye'miz yok"

Elvan, 15 Temmuz darbe girişimine de değinerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, milletine güvendi. Siz de Cumhurbaşkanı'mıza güvendiniz ve çok şükür ülkemizin bölünmesinden, parçalanmasından, kan gölüne dönmesinden kurtardınız. Birlikte kurtardık ama bir lider vardı ki; ana muhalefet lideri. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti, çayını, kahvesini içti, televizyon seyretti. Madem sen özgürlüklerden, demokrasiden yanasın, madem sen darbeci değilsin, darbecilerden yana değilsin. O tankların önüne niye geçmedin? Tankların arasından Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gittin. Bu ülke bizim. Bizim başka gidecek ülkemiz, Türkiye'miz yok."

Konuşmasında Türkiye'yi bir otomobile benzeten Elvan, geldiklerinde otomobilin geri vitese takılı olduğunu, ülkeyi büyüterek 4. vitese getirdiklerini, 25 Haziran'dan sonra da 5. vitese takıp Türkiye'yi şahlandıracaklarını söyledi.

- "Derdin ne bu üniversitelerle?"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dün Mersin'i ziyaret ettiğini anımsatan Elvan, şöyle konuştu:

"Biz yapmadan yanayız, onlar yıkmadan ve kapatmadan yana. Dün sayın Muharrem İnce Mersin'de ne dedi biliyor musunuz? 'Yeni açılan üniversiteleri kapatacağım.' dedi. Biliyorsunuz Tarsus'ta da yeni bir üniversite açtık. Tarsus'taki üniversitemizi de kapatacakmış. Niye kapatacaksın? Derdin ne bu üniversitelerle? Onlar yıkmaktan ve kapatmaktan bahsediyorlar. Başka bir şeyden bahsetmiyorlar."

Elvan, konuşmasını Bozyazı'da bir meslek yüksekokul talebi olduğunu, onu da değerlendireceklerini belirterek tamamladı.

"Biz yapmadan yanayız, onlar yıkmadan ve kapatmadan yana"

- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: - "Biz yapmadan yanayız, onlar yıkmadan ve kapatmadan yana. Dün sayın Muharrem İnce Mersin'de ne dedi biliyor musunuz? 'Yeni açılan üniversiteleri kapatacağım.' dedi. Biliyorsunuz Tarsus'ta da yeni bir üniversite açtık. Tars

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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de
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Anamur Bozyazı Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin

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