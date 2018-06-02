İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Allah'ın izniyle 24 Haziran seçimlerinden büyük bir zaferle çıkacağız. Türkiye düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakacağız. Biz yıkan değil, inşa eden olacağız." dedi. Bakan Kaya, katılacağı iftar programları öncesi Fatih'te Kıztaşı ve Fevzipaşa'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Vatandaş ve esnafla sohbet eden Kaya, seçimler için destek istedi. Esnafın taleplerini dinleyen Bakan Kaya, karanfil, gül ve Türk bayrağı dağıttı. Bakan Kaya, esnaf ziyaretleri sonrası 4 çocuklu Orhan ve Türkan İlbaş'ın evini ziyaret etti. Anne Türkan İlbaş'la sohbet eden Kaya, 11 yaşındaki Fatmanur İlbaş'ın okula gitmediğini öğrenince, kız çocuklarının okuması gerektiğini ve çocuğun okula yazdırılması için her türlü desteği vereceklerini belirtti. Ailenin taleplerini dinleyen Kaya, iftar programları için evden ayrıldı. Bakan Kaya, önce Okmeydanı'nda Darülaceze'nin geleneksel iftar programına katıldı. Ardından, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası iftar programına iştirak eden Kaya, burada yaptığı konuşmada, rahmet ve mağfiret, barış, huzur ve esenlik ayı olan Ramazan-ı Şerif'i tebrik ettiğini söyledi.

Kaya, "Bin aydan daha hayırlı olan ramazan ayının ülkemize, milletimize ve İslam alemine barış, huzur ve bereket getirmesini, Rabbimden temenni ediyorum.

Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız iyilikleri kabul etsin.

Rabbim sofralarımızı, gönlümüzü bereketlendirsin. Ramazan ayının rahmetiyle bizleri kuşatsın." diye konuştu. Ramazan ayının iyilik hareketinin tam olarak açığa çıktığı, sosyal dayanışmanın, yardımlaşmanın arttığı bir ay olduğunu aktaran Kaya, "Ramazan ayının bereketiyle, kardeşliğimizi güçlendirerek, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapacağız. 16 yılda ülkemizde yaşadığımız değişimin yakın tanıkları sizlersiniz.

Siyasette güven ve istikrar tesis eden bir AK Parti iktidarı var.

Toplumun tüm kesimlerini, 81 milyonu kucaklayan bir AK Parti iktidarı var.

Ekonomide ortalama 7,5 büyüme hızıyla Avrupa'da 1. olmuş, Batılı kredi derecelendirme kuruluşlarını şaşırtan bir AK Parti iktidarı var.

IMF'ye borcu olmayan, hatta borç verebilecek durumdayız hamdolsun." ifadelerini kullandı.