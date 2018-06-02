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"Biz yıkan değil, inşa eden olacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 23:45 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: - "Allah'ın izniyle 24 Haziran seçimlerinden büyük bir zaferle çıkacağız. Türkiye düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakacağız. Biz yıkan değil, inşa eden olacağız" - "24 Haziran'da yeni bir dönem başlayacak. Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye dönemini sizlerle birlikte başlatıyoruz. Türkiye şahlanışa geçiyor"

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Allah'ın izniyle 24 Haziran seçimlerinden büyük bir zaferle çıkacağız. Türkiye düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakacağız. Biz yıkan değil, inşa eden olacağız." dedi.

Bakan Kaya, katılacağı iftar programları öncesi Fatih'te Kıztaşı ve Fevzipaşa'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Vatandaş ve esnafla sohbet eden Kaya, seçimler için destek istedi. Esnafın taleplerini dinleyen Bakan Kaya, karanfil, gül ve Türk bayrağı dağıttı.

Bakan Kaya, esnaf ziyaretleri sonrası 4 çocuklu Orhan ve Türkan İlbaş'ın evini ziyaret etti. Anne Türkan İlbaş'la sohbet eden Kaya, 11 yaşındaki Fatmanur İlbaş'ın okula gitmediğini öğrenince, kız çocuklarının okuması gerektiğini ve çocuğun okula yazdırılması için her türlü desteği vereceklerini belirtti. Ailenin taleplerini dinleyen Kaya, iftar programları için evden ayrıldı.

Bakan Kaya, önce Okmeydanı'nda Darülaceze'nin geleneksel iftar programına katıldı. Ardından, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası iftar programına iştirak eden Kaya, burada yaptığı konuşmada, rahmet ve mağfiret, barış, huzur ve esenlik ayı olan Ramazan-ı Şerif'i tebrik ettiğini söyledi.

Kaya, "Bin aydan daha hayırlı olan ramazan ayının ülkemize, milletimize ve İslam alemine barış, huzur ve bereket getirmesini, Rabbimden temenni ediyorum.
Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız iyilikleri kabul etsin.
Rabbim sofralarımızı, gönlümüzü bereketlendirsin. Ramazan ayının rahmetiyle bizleri kuşatsın." diye konuştu.

Ramazan ayının iyilik hareketinin tam olarak açığa çıktığı, sosyal dayanışmanın, yardımlaşmanın arttığı bir ay olduğunu aktaran Kaya, "Ramazan ayının bereketiyle, kardeşliğimizi güçlendirerek, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapacağız. 16 yılda ülkemizde yaşadığımız değişimin yakın tanıkları sizlersiniz.
Siyasette güven ve istikrar tesis eden bir AK Parti iktidarı var.
Toplumun tüm kesimlerini, 81 milyonu kucaklayan bir AK Parti iktidarı var.
Ekonomide ortalama 7,5 büyüme hızıyla Avrupa'da 1. olmuş, Batılı kredi derecelendirme kuruluşlarını şaşırtan bir AK Parti iktidarı var.
IMF'ye borcu olmayan, hatta borç verebilecek durumdayız hamdolsun." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'nin gelişmesinden, istikrarlı büyümesinden rahatsız olanlar var"

Hükümetin çalışmalarını anlatan Kaya, mega projelerle ülkeye çağ atlattıklarını, ekonomik kalkınmayla birlikte insani kalkınmayı da sağladıklarını vurguladı.

Kaya, "Türkiye'nin gelişmesinden, istikrarlı büyümesinden rahatsız olanlar var.
Terörle, darbe girişimiyle, ekonomik kuşatmayla milletimizin birlik ve beraberliğine kastedenler var.
Bunların hepsine 15 Temmuz'da kahraman milletimiz aslında en büyük dersi verdi." dedi.

Asker ve polisin bugün dağları, ovaları teröristlere dar ettiğine dikkati çeken Kaya, "Allah'ın izniyle 24 Haziran seçimlerinden büyük bir zaferle çıkacağız. Türkiye düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakacağız. Biz yıkan değil, inşa eden olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "24 Haziran'da yeni bir dönem başlayacak"

"Biliyorsunuz cumhurbaşkanı adaylarının ilk vaatleri büyük yatırımları, mega projeleri durdurmak olacakmış." diyen Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"24 Haziran'da yeni bir dönem başlayacak.
Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye dönemini sizlerle birlikte başlatıyoruz. Türkiye şahlanışa geçiyor. Çiftçimize, köylü ve esnafımıza bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sahip çıkacağız.
Gençlerimize destek vermeye devam edeceğiz. Kadınlarımızın arkasında olmaya devam edeceğiz. Yaşlılarımıza her zaman kol kanat gereceğiz.
Biliyorsunuz yaşlılık maaşlarını, 266 liradan 500 liraya çıkarttık.
Emekli kardeşlerimize dini bayramlarda 1000 lira olmak üzere yılda iki ikramiye veriyoruz. Türkiye kadını, çocuğu, yaşlısı ve genciyle, esnafı, memuru, işçisi, şoförü ile 24 Haziran'da hep birlikte şahlanacak ve Sayın Cumhurbaşkanımız'la yola devam diyecektir."

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, yerli ve milli politikalarla hiçbir baskıya boyun eğmeden, 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Büyük Türkiye güçlü bir lider istiyor. 24 Haziran'da Allah'ın izniyle sizlerin vereceği destekle Cumhurbaşkanımızı, dünya mazlumların umudu Recep Tayyip Erdoğan'ı hep birlikte yeni sistemin ilk başkanı yapacağız. 24 Haziran seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

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Fatma Betül Sayan Kaya iftar Mimar Sinan Stadı

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