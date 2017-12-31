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Bizans’tan kalma Aydos Kalesi’nin sırrı gün ışığına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 06:44 | Son Güncelleme 9 saat önce

İstanbul’un fethinin başladığı yer olarak bilinen Sultanbeyli yakınındaki Bizans’tan kalma Aydos Kalesi’nde 7 yıldır süren kazılarda tarih fışkırdı. 3 nefli kilise, su sarnıçları, mezarlar, en az 800 yıllık karbonlaşmış buğday ve bakla ile toprak kapların bulunduğu kale turizme açılacak.

Bizans’tan kalma Aydos Kalesi’nin sırrı gün ışığına çıktı

Bizans’tan kalma önemli eserlerden olan ve İstanbul’un fethinin başladığı yer olarak da bilinen 325 metre yüksekliğinde bir tepeye kurulu Aydos Kalesi’nde 2010 yılında başlayan kazı çalışmalarında sona gelindi. İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdür Yardımcısı Rahmi Asal, yapılan restorasyon çalışmaları ve ortaya çıkan eserleri anlattı.

‘KİLİSE ORTAYA ÇIKTI’

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ’ın haberine göre; Aydos Kalesi’ndeki kazı çalışmasının 7 yıl önce İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Zeynep Kızıltan ile başladığını anlatan Asal, “Kale, bitki örtüsüyle tamamen kapanmış durumdaydı. Önce iç ve dış surları belirgin hale getirdik. Kale içinde yaşayan insanların su ihtiyacını karşılayan 2 adet su sarnıcı ve yerleşim yerlerine su taşınmasını sağlayan kanalları ortaya çıkardık. Su sistemlerinin tümü, kalenin diğer yapılarında olduğu gibi ana kayaya oturtularak yapılmış” dedi.

Aydos Kalesi’nin içinde yapılan kazılarla ortaya çıkarılan kilisenin duvarları

Bitki örtüsü kaldırıldığında kilise temelini fark ettiklerini söyleyen Asal, kazılar sonrasında 3 nefli kilise ve bitişiğinde başka yapıların da bulunduğu bir yapının ortaya çıktığını kaydetti. Asal, şöyle devam etti: “Yapı, kalenin en üst noktasında, orta bölümde, doğu-batı doğrultulu, yerel taş ve yassı tuğla örgülü, horasan harç bağlayıcılı 20x13.50 metre boyutlarında bir kiliseydi. Doğu uçtaki küçük odaların kalıntılarını bulduk. Bu küçük mekanlar, ayinlerle ilgili objelerin muhafaza edildiği odalar olarak biliniyor. Kilisenin kuzey bitişiğine daha sonra 10x5 metre boyutunda bir mekân daha eklendiği anlaşıldı.”

Asal, şu bilgileri verdi: “Kalenin doğu kısmında horasan harcıyla yapılmış 3 odacık tespit edildi. Bizans döneminde silo olarak kullanıldığı belirlenen dikdörtgen planlı odacıklarda, yoğun miktarda karbonlaşmış buğday ve baklagil kalıntısı bulundu. Buluntular, bize o dönemin beslenme alışkanlığını da gösterecek. Bunlar analiz edilecek.”

11. yüzyılda inşa edilen kale, 7 yıllık çalışma ile turizme sunulacak hale getirildi

‘KALENİN 3 KAPISI VAR’

İç surun güneyinde, doğusunda ve batısında olmak üzere toplam 3 kapı bulunduğunu da belirten Asal, “Güneydoğudaki kapı daha özenli olarak inşa edildiği için buranın ana kapı olduğu izlenimi doğdu. Kalede, güneydoğu-kuzeybatı doğrultulu bir mezar da ortaya çıkartıldı. Basit gömü şeklinde yapılan mezarda, sırtüstü yatırılmış olan iskeletin kafasının her iki yanının büyük taşlarla desteklendiği görüldü. Bu tür gömü şekillerine, Pendik höyük kazılarındaki Bizans dönemi mezarlarda da rastlandı. Antropolojik incelemede, mezarın yaklaşık 20-29 yaşları arasında bir kadına ait olduğu tespit edildi” ifadesini kullandı.

Asal, şöyle devam etti: “Kazı çalışmalarında çok sayıda küçük buluntu elde edildi. Kalenin yapım ve kullanım dönemi 11-14. yüzyıllar arasında olsa da Erken Bizans dönemine ait devşirme mermer mimari parçalar ile damgalı tuğla parçaları da bulundu. Küçük buluntuların çoğu 13-14. yüzyıllara ait sırlı, sırsız kap ve kap parçalarından oluştu. Üzerinde aziz büstleri betimlenmiş bronz haç biçimli röliker ve 11-13. yüzyıllara tarihlendirilen demir anahtar, önemli buluntular arasında yer aldı.”

Kalede bulunan aziz tasvirli röliker şeklinde ‘tören haçı’

‘TURİZME KAZANDIRILACAK’

Kazılarda, 11-14. yüzyıllardan kalan bronz sikke ile 4 adet 1226-1270 yıllarına tarihlenen Fransa Krallığı’na ait billion (gümüş-bronz alaşımı) sikke elde edildiği de öğrenildi. Sikkelerden birinin Fransa Kralı IX. Louis’ye (1226-1270) ait olduğu anlaşıldı. Sikkelerin tarihlerinin İstanbul’un Latinler tarafından işgal (1204-1261) tarihi içinde yer alması, bu eserlerin kaleye Latinler tarafından getirildiği ve kalenin Latinler tarafından işgale uğradığına işaret ediyor.

11-14. Yüzyıla ait bulunan tarihi eserler

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, kazı çalışmalarının yüzde 90’ının tamamlandığını, sur duvarlarının onarıldığını ifade ederek, “Aydos Kalesi’nin turizme açılması projesi kapsamında gerekli izinler alınarak alanda küçük bir müze oluşturulmasını da planlıyoruz” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul tarihi eser bizans dönemi Aydos Kalesi

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
NEDEN HEP BİZANS VE KİLİSE TEMELLERİ ÖNE SÜRÜLÜR? TARİH BELİRTİLSE OLMUYORMU? TÜRK DÜŞMANI BATILILAR VE YUNANLILAR BU TİP YAYINLARIN KENDİLERİNE AİT TAPU BELGELER OLDUĞUNU AÇIKLAMIYORLARMI? YOKSA MEDYA YAYIN AMACIDA TAM BUMU? BİRDE KİLİSENİN TEMELLERİ KALMIŞ! AĞLAYIN ULAN SAYIN BATI HAYRANI (UŞAKLARI) HADİ TAMİR EDİNDE RAHATLAYIN.
@apachim ta.ipinde pontusçu bir dedenin torunu olması rum tarihine ilgiyi teşvik ediyor
bi ora kalmıştı tarihi orayıda park yaparsınz
Aaaa gördünüzmü?. Kalenin etrafı orman olarak kalmış. Hemem 2B programına alalım, kamulaştıralım ve toplu konuta açalım. TOKİ rüşverini alsın, AKP li kırkharami inşaat holding şirketleri kazansın, Halk halk mı oda kim , halk gebersin.
O BUĞDAY BAKLA TOHUMLARINI TSRIMDA KULLNMAK LAZIM
@denizana57 mantıklı
koskoca 7 yıllık kazıda çıkak çıka bunları çıktı yine andiri Gandhi var bu işte
Altınlar nerede? koca şehirde altın çıkmazmı? İşe yaramaz küp heykel geç onları.
KAZIYI BOŞVER DE BU KAZIYI İLK NEYİ ÇALMAK İÇİN ONAYLANDILAR...
akp nin yalakalarına peşkeş için yeni bir çatbahçesi alanı :)
Hep kazılarda hristiyanlıkla ilgili objeler bulunuyor yani belki onlar haklıdır?
Ne hikmetse bi altın çıkmıyor nedenmi önceden altın yurt dışına çıkarılıyor sonra tahta hacca tarih diyorlar koyunlara
bilal oglan temizler burayi.
Tarih ne arar la sultanbeyli de sahtedir çakmadır.
yine ağaç kesmişler
Artık oraya bir toplukonut yaparsınız.
Yandaş mütahit görmese bari burayı, ranta açık bir alan gibi :D
ya arkadaş tarih turizm için insanlar nereleri geziyor ülkeler tarihi yerleriyle ön plana çıkıyor bizim insanımızda ne var çanak çömlek işte diyor yok agaç kesmişler diyor yok klise niye ön planda diyor gerçekten eğitim şart man kafa dolu ülkede
nice nice kavimler yaşamış göçüp gitmiş...her insanın kendine has dertleri sorunları hayat hikayesi de olmuştur...HAKİKAT NE BU DURUMDA SİZCE???DÜNYADA İKEN İMANLI İNANÇLI AHLAKLI YAŞAMANIN FAİZ OLMADAN HUZUR İÇİNDE ADİL ŞEKİLDE YAŞAMANIN,BAŞKASINA HAKKINA SAYGILI OLARAK İYİLİK YAPARAK SADAKA ZEKAT VEREREK YAŞAMANIN,NAMAZ KILIP HUZURLU OLARAK KÖTÜLÜK YAPACAĞI HARAM İŞLEYECEĞİ ZAMAN ALLAH IN BİLİP GÖRÜĞÜ İDRAKİ İLE VAZGEÇİP YAPMAMANIN ne zararı var??herşekilde fani ölümlüyüz.İSLAM A uygun yaşayınca nekaybedersin dünyada?YAŞAMIYORSUN NE KAZANIYORSUN?ahirette peki?AHİRETTE NE OLACAK???
4 5 PARÇA SİKKE Mİ :d ALTIN YOK MU YANİ HİÇ ÜŞKAGIT VAR BU İŞDE 7 YILDA NE AKDAR ALTIN CIKTI KİM BİLİR ...
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