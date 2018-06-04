"Bizi asacaklar" demişlerdi! Dövmeli ve saçı boyalı İranlı göçmenlerden güzel haber

İki genç için Türkiye'nin verdiği karar da belli oldu.

İranlı göçmenlerin gözyaşları

1 / 19 Türkiye bugün İranlı göçmen gençleri konuştu. Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye Van'dan kaçak yollarla giren göçmenlerin Adana üzerinden İstanbul'a gideceği ihbarı üzerine Sarıçam ilçesindeki İncirlik Park Alanında önlem aldı.

2 / 19 İki minibüs durduruldu ve göçmenler yakalandı. Polis göçmenlerin sınır dışı edilip ülkelerine teslim edileceğini bildirmesi üzerine İranlı biri kadın diğeri erkek iki kişi ağlamaya başladı.

3 / 19 18 MAYIS'TA SERBEST BIRAKILMIŞLAR, TÜRKİYE'DE KALABİLECEKLER Genç kadın başı açık olduğu ve saçları boyalı olduğu için İran'a gönderilmesi durumunda kendisinin kolunun kesileceğini, erkek arkadaşının da vücudunda dövmeler olduğu için idam edileceğini söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.

4 / 19 Posta gazetesi, genç çiftin hikayesinin detaylarına ulaştı. Adana Göç İdaresi ve Adana Valiliği'nin verdiği bilgilere göre, 15 Mayıs 2018'de göz altına alınan İranlı göçmenler, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na göre 18 Mayıs'ta serbest bırakıldı.

5 / 19 Haber sosyal medyada yayıldıktan sonra haklarında imza kampanyası bile başaltılan genç çift ülkemizde göçmen olarak yaşamaya devam edecekler.

6 / 19 ULUSLARARASI KORUMA KANUNU NEDİR? Uluslararası hukuk sisteminde vatandaşlık, devletlerin bireyleri üzerindeki egemenlik yetkisinin ve bireylere sağladığı korumanın hukuki dayanağını oluşturmaktadır.

7 / 19 Bu hukuksal ve siyasi bağ sebebiyle, bireyin vatandaşı olduğu devletten koruma talep etmesi birey için bir hak olduğu gibi, devletler için de kendi vatandaşlarına koruma sağlaması bir yükümlülüktür.

8 / 19 Devlet, bu sorumluluğu yerine getirmediğinde ya da yerine getirmeyi reddettiğinde, bireyi koruyacak başka mekanizmaların devreye girmesi gerekir.

9 / 19 Uluslararası hukukta bu korumaya genel olarak uluslararası koruma adı verilmektedir.

10 / 19 Uluslararası koruma, koruma talep eden kişilerin güvenlik altına alınmalarını sağlayan, vatandaşlık koruması yerine ikame edilen geçici nitelikte bir faaliyet olup, temel amacı, ulusal korumayı yeniden tesis etmektir.

11 / 19 Uluslararası koruma hükümlerini içeren, yabancıların Türkiye’ye giriş çıkışları, ikametleri ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ilişkin yasal düzenleme 04.04.2013 tarih ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile yapılmıştır

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