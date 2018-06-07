İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki huzuru en yüksek seviyeye çıkaracak ve bu konuyu bir daha konuşulmayacak duruma getirecek tek bir kişi vardır o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hiçbir zaman samimiyetinden en ufak bir geri adım atmadı." dedi.
Seçim çalışmaları kapsamında, Zeytinburnu Meydanı'nda halka hitap eden Soylu, Anadolu'nun, bu milletin, bu ülkenin sesinin durdurulmak istendiğini ifade etti.
Soylu, Türkiye'nin terör örgütleri DEAŞ, PKK ve FETÖ ile terbiye edilmek istendiğini vurgulayarak, Anadolu'nun ve güzel İstanbul'un sesinin çıkmasının istenmediğini kaydetti.
Oynanan bu oyunu Türk milletinin bozmak istediğini dile getiren Soylu, "Bu milletin hayallerini Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Bu aziz millet ile gerçekleştirdi. Hep bu milletin makus talihi dendi. Biz, bu makus talihe teslim olmalıydık bize bu öğretildi. Allah'a şükür ki biz bu makus talihi yendik." dedi.
Daha sonra Soylu, Zeytinburnu'nda Bitlis, Muş, Sason dernekleriyle sahur programına katıldı.
Burada konuşan Soylu, bu memlekette kiminin dindar, kiminin Kürt, kiminin Alevi, kiminin köylü diye ötekileştirildiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizi birbirimizden ayırmak için her şeyi yaptılar ama biz yine bu sofranın etrafındayız. Recep Tayyip Erdoğan zamanında terörle mücadelede demokrasi ve hukuk dışında bir adım atılmamıştır. Bugün Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde huzur var. Çocuklarımız okula gidiyor ve hastanelerde doktorlar var. Çocuk parkları, sosyal tesisler, 7/24 akan sular var şimdi. Huzur çabuk kazanılan bir şey değildir ama çok çabuk kaybedilir. Doğu ve Güneydoğu'daki huzur çabuk kazanılmadı birçok bedel ödendi.Bazıları buradan oraya ahkam kesiyorlar. Bir annenin kızının dağa götürülmesini hiç hissettin mi? Bir gencin ailesinden koparılıp, dağa götürülmesini hiç hissettin mi? Şu an bölgede madenler çalışıyor ve kömürler çıkarılıyor. Bir yandan da bölgenin güvenliğini tam anlamıyla sağlamaya çalışıyoruz. Annelere hep şöyle dedim: 'Ne olursunuz bu huzura, çocuklarınızın geleceğine sahip çıkın.' Bu huzuru zor bulduk. Terör örgütü bir taraftan belediyelere bir taraftan ideolojik dayatmalarıyla Doğu ve Güneydoğu bölgesine çok zarar verdi, bölgeyi fukaralaştırdı. Orada Kürt kardeşlerimizi mahcup etti. Asıl amacı Müslümanlığın gölgesinde yaşayan insanları oradan uzaklaştırmaktı."
Bakan Soylu, Doğu ve Güneydoğu insanlarının kadim insanlar olduğunu aktararak, "Bu kardeşliğimizin kuvvetlenmesi lazım. Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldiğinde ilk olarak asimilasyon ve inkar politikalarını ortadan kaldırdı. Bugün herkes kendi dilini kullanıyor. Her şeyi değiştirirsiniz ama zihniyeti değiştiremezsiniz ama Erdoğan, Türkiye'deki zihniyeti değiştirdi. En zoru yaptı ve bugün herkes kendini rahatça ifade ediyor. Bizim itirazımız terörizmedir. Biz oradaki huzuru temin etmek için elimizden gelini yaparız ama bundan sonrası için iş Kürt kardeşlerimize düşüyor. Bölgedeki sorunun Amerika ve Avrupa tarafından çözüleceğini söyleyenleri biz yanılttık bu huzur ortamını sağladık. Biz aynı ümmetin, medeniyetin ve zenginliğin çocuklarıyız. Üzerimizde ve üzerinizde çok büyük yük var." diye konuştu.
Bölgedeki terör olaylarının arkasında FETÖ'nün etkisi olduğunu anlatan Soylu, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki huzuru en yüksek seviyeye çıkaracak ve bu konuyu bir daha konuşulmayacak duruma getirecek tek bir kişi vardır o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hiçbir zaman samimiyetinden en ufak bir geri adım atmadı. Bugün HDP'nin PKK'dan ayrı bir adım atamayacağını iyi biliyorsunuz. Zerre kıpırdayamaz. Çok güzel bir geleceğe yelken açtık, bu hep birlikte atılacak adımlarla olabilir. 24 Haziran sadece bir seçim değildir. Biz sadece PKK ile değil, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C ve uyuşturucu ile de mücadele edeceğiz, ediyoruz da." ifadelerini kullandı.
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