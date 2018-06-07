"Bizi birbirimizden ayırmak için her şeyi yaptılar"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki huzuru en yüksek seviyeye çıkaracak ve bu konuyu bir daha konuşulmayacak duruma getirecek tek bir kişi vardır o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hiçbir zaman samimiyetinden en ufak bir geri adım atmadı." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında, Zeytinburnu Meydanı'nda halka hitap eden Soylu, Anadolu'nun, bu milletin, bu ülkenin sesinin durdurulmak istendiğini ifade etti.

Soylu, Türkiye'nin terör örgütleri DEAŞ, PKK ve FETÖ ile terbiye edilmek istendiğini vurgulayarak, Anadolu'nun ve güzel İstanbul'un sesinin çıkmasının istenmediğini kaydetti.

Oynanan bu oyunu Türk milletinin bozmak istediğini dile getiren Soylu, "Bu milletin hayallerini Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Bu aziz millet ile gerçekleştirdi. Hep bu milletin makus talihi dendi. Biz, bu makus talihe teslim olmalıydık bize bu öğretildi. Allah'a şükür ki biz bu makus talihi yendik." dedi.

Daha sonra Soylu, Zeytinburnu'nda Bitlis, Muş, Sason dernekleriyle sahur programına katıldı.