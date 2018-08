AFYONKARAHİSAR (AA) - Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, "Büyük medeniyetlerin çöküş ve çözülüş dönemi, 'din tartışması' dediğimiz lüzumsuz din tartışmaları üzerinden ümmetin parçalanması ve bölünmesi... Halbuki bizi birleştiren, 'La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah' gerisi teferruat. Bizi birleştirecek adalettir, ahlaktır." dedi.

Görmez, Anadolu Eğitim ve Davet Gönüllüleri Platformu'nun Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir otelde düzenlediği İslam Dünyası Birliktelik Modelleri ve Gelecek Persfktifi seminerinde, Türk milletinin, yüzyıllardır İslam'ın bayraktarlığını yaptığını söyledi.

Allah'tan, ihlas ve samimiyetle hizmet etme niyazında bulunan Görmez, "Avrupa'nın içinde 30 milyonu aşkın Müslüman var ama asimilasyona ve İslamofobik nefrete muhatap olmaya devam ediyor. Amerika, Kanada ve Avustralya'da dünyanın her tarafında azınlıklar var. Endonezya ile Avustralya arasında küçük küçük adacıklar var. Bu adacıkların her birinde Müslüman azınlıklar, topluluklar var. Her tarafta azınlık şeklinde Müslümanlar var. Ayrıca bunlar da büyük oranda sahipsiz." diye konuştu.