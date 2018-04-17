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"Bizim açımızdan telaşlanacak bir durum yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 16:05 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: - "Sayın Bahçeli'nin 26 Ağustos'la ilgili seçim talebini hep beraber duyduk. Şimdi eminin herkesin kafasında 'İYİ Parti ne düşünüyordur?'diye bir soru vardır. Bizim açımızdan telaşlanacak bir durum yoktur"

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Bahçeli’nin 26 Ağustos’la ilgili seçim talebini hep beraber duyduk. Şimdi eminin herkesin kafasında 'İYİ Parti ne düşünüyordur?' diye bir soru vardır. Bizim açımızdan telaşlanacak bir durum yoktur." dedi.

Partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında dile getirdiği erken seçim konusuna değinerek, şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli’nin 26 Ağustos’la ilgili seçim talebini hep beraber duyduk. Şimdi eminin herkesin kafasında 'İYİ Parti ne düşünüyordur?' diye bir soru vardır. Bizim açımızdan telaşlanacak bir durum yoktur. Biz zaten, ağır bir karartma uygulanan ve bütün toplantılarda, İYİ Parti'nin konuşulduğu televizyon programlarında ama bizim arkadaşlarımızın yer almadığı bir süreci aşa aşa bugünlere geldik. Tekraren söylüyorum; erken seçim, zamanında seçim, şu seçim, bu seçim bizim açımızdan telaşlanacak ve problem olacak herhangi bir durum yoktur. Sarayın büyük ve küçük ortağı neye karar verecekler hep beraber göreceğiz. İYİ Parti için bu konuda bir sorun yoktur."

Huzur, güven iklimine ihtiyaç olduğunu, ekonomik kriz bekleyenlerin oranının yüzde 70'i bulduğunu savunan Akşener, "Türkiye'nin yüzde 82'si geçmişi özlüyor. Neden özlenir geçmiş? Önün kapalıysa, gelecek ışık vermiyorsa, yarından umudun yoksa, yüzler asıksa, her şey dünden kötüye gidiyorsa, doğal olarak geçmiş özlenir. " dedi.

Akşener, "Bu tabloda, metal yorgunluğuna çare arayan hükümete Afrin bile bir çare olamamış. Çünkü, anamız babamız, çocuğumuz, gencimiz, yaşlımız, işçimiz, çiftçimiz, memurumuz, esnafımız, emeklimiz, hepimiz, krizden krize koşmaktan, gerim gerim gerilmekten, bıktık usandık." dedi.

Türkiye'de artık siyasi iklimin yenilenmesi, yeni sözler ve yeni yüzlerin olması için yola çıktıklarını dile getiren Meral Akşener, "Cumhur İttifakı"na ilişkin şunları söyledi:

"İYİ Parti’nin keyfinizi nasıl bozduğunu milletimiz bilsin. O araştırmalarda İYİ Parti’nin gelişini görüyorsunuz. İttifak telaşına düşüyorsunuz. Bu öyle bir telaş ki merak ediyorum, acaba yeni ittifak teklifi yaptıklarınıza da 'Ne istiyorsanız verelim' diyor musunuz? Bu sözde milli ve yerli ittifakları gönderelim artık, Türkiye'mizi yenileyelim artık. İhtiyacımız olan şey, mevcut yapıyı yenilemek, hızlandırmak, güçlendirmektir. Yeni bir siyaset, yeni bir siyaset dili olsun. İncitmeyen, kırmayan, bağırmayan, ötekileştirmeyen 'ben-ben' değil, 'biz-biz' diyen bir dil olsun. "

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener

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