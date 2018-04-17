"Bizim açımızdan telaşlanacak bir durum yok"

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Bahçeli’nin 26 Ağustos’la ilgili seçim talebini hep beraber duyduk. Şimdi eminin herkesin kafasında 'İYİ Parti ne düşünüyordur?' diye bir soru vardır. Bizim açımızdan telaşlanacak bir durum yoktur." dedi.

Partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında dile getirdiği erken seçim konusuna değinerek, şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli’nin 26 Ağustos’la ilgili seçim talebini hep beraber duyduk. Şimdi eminin herkesin kafasında 'İYİ Parti ne düşünüyordur?' diye bir soru vardır. Bizim açımızdan telaşlanacak bir durum yoktur. Biz zaten, ağır bir karartma uygulanan ve bütün toplantılarda, İYİ Parti'nin konuşulduğu televizyon programlarında ama bizim arkadaşlarımızın yer almadığı bir süreci aşa aşa bugünlere geldik. Tekraren söylüyorum; erken seçim, zamanında seçim, şu seçim, bu seçim bizim açımızdan telaşlanacak ve problem olacak herhangi bir durum yoktur. Sarayın büyük ve küçük ortağı neye karar verecekler hep beraber göreceğiz. İYİ Parti için bu konuda bir sorun yoktur."