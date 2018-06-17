TEKİRDAĞ (AA) - ÖMER URAL - Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, "Açıkça söylüyorum, bizim Alevi sorunumuz ülkemizin beka sorunundan önce gelmez. Ülkede, huzur, hoşgörü oldukça bu ülkede demokratik hak ve özgürlükler yaygınlaştıkça herkes kendini huzurlu hissettikçe sorunlar çözülür. Öncelikle devletin bekası önemli. Ondan sonra da bizim sorunlarımız rahatça çözülecektir." dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Muratlı ilçesinde yaptırılan "Muratlı Sosyo Kültürel Tesis Cemevi"nin açılışı için kente gelen Döner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de son yıllarda demokratik hak ve özgürlüklerin arttığını söyledi.

Türkiye'de farklı inanca sahip insanların da özgürce yaşayabildiğini ve rahatlıkla hangi dine mensup olduğunu söyleyebildiğini ifade eden Döner, "Türkiye'de sadece Alevi, Sünni açısından değil bütün inançlar artık rahatça, özgürce inançlarını beyan edebiliyorlar. Yani, 'ben Aleviyim, ben Sünniyim, ben Nusayriyim, ben Mevleviyim' diyebiliyorlar. Bunlar demokrasinin ve özgürlüklerin geliştiği ortamlarda olur. Huzurun hoşgörünün geliştiği ortamda bunlar olur." ifadelerini kullandı.