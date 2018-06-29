"Bizim en büyük gücümüz gençlerimiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Şimdi gençlerimizin internetten, sanal alemden kaynaklanan ciddi bir dağınıklığı var. İletişim noktasında, sosyal değerler ekseninde ve toplumun vicdanı olması noktasında, bu alanda çalışma yapmamız lazım." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, İnsan ve Medeniyet Hareketi'nin Ankara'daki merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de özellikle gençlik alanında faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla yoğun çalışma içinde bulunduklarını ve onların hazırladıkları projeleri birlikte değerlendirerek, destek olduklarını belirtti.

Sivil toplum kuruluşlarının toplumun dinamikleri olduğunu işaret eden Bak, şunları söyledi:

"İnsan ve medeniyet iki kavramdır. Bizim çalışmalarımız daha çok insan merkezli. Medeniyeti korumak, medeniyeti taşımak, medeniyeti gençlerimize aktarmak, gençlerin toplumun vicdanı olmasını sağlamak bizim toplumsal görevimiz. Şimdi gençlerimizin internetten, sanal alemden kaynaklanan ciddi bir dağınıklığı var. İletişim noktasında, sosyal değerler ekseninde ve toplumun vicdanı olması noktasında, bu alanda çalışma yapmamız lazım. Biz, gençlik kamplarımızda bu çalışmalara yönelik değerlendirmeler yapıyoruz."