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"Bizim en büyük gücümüz gençlerimiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 17:22 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: - "Şimdi gençlerimizin internetten, sanal alemden kaynaklanan ciddi bir dağınıklığı var. İletişim noktasında, sosyal değerler ekseninde ve toplumun vicdanı olması noktasında, bu alanda çalışma yapmamız lazım" - "Teknolojik değişim, teknolojik yönlendirme ve sistem değişikliğiyle beraber ülkemizin daha ileriye gitmesine ihtiyacı var. Bizim de en büyük gücümüz gençlerimiz, insan kaynağımız. Değerlerini bilen gençlerle beraber geleceğe güvenle yürüyeceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Şimdi gençlerimizin internetten, sanal alemden kaynaklanan ciddi bir dağınıklığı var. İletişim noktasında, sosyal değerler ekseninde ve toplumun vicdanı olması noktasında, bu alanda çalışma yapmamız lazım." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, İnsan ve Medeniyet Hareketi'nin Ankara'daki merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de özellikle gençlik alanında faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla yoğun çalışma içinde bulunduklarını ve onların hazırladıkları projeleri birlikte değerlendirerek, destek olduklarını belirtti.

Sivil toplum kuruluşlarının toplumun dinamikleri olduğunu işaret eden Bak, şunları söyledi:

"İnsan ve medeniyet iki kavramdır. Bizim çalışmalarımız daha çok insan merkezli. Medeniyeti korumak, medeniyeti taşımak, medeniyeti gençlerimize aktarmak, gençlerin toplumun vicdanı olmasını sağlamak bizim toplumsal görevimiz. Şimdi gençlerimizin internetten, sanal alemden kaynaklanan ciddi bir dağınıklığı var. İletişim noktasında, sosyal değerler ekseninde ve toplumun vicdanı olması noktasında, bu alanda çalışma yapmamız lazım. Biz, gençlik kamplarımızda bu çalışmalara yönelik değerlendirmeler yapıyoruz."

Gençlere öz güven verebilmenin önemine değinen Bak, "Teknolojik değişim, teknolojik yönlendirme ve sistem değişikliğiyle beraber ülkemizin daha ileriye gitmesine ihtiyacı var. Bizim de en büyük gücümüz gençlerimiz, insan kaynağımız. Değerlerini bilen gençlerle beraber geleceğe güvenle yürüyeceğiz." diye konuştu.

- "Ankara'ya hayrın paydaşı olmaya geldik"

İnsan ve Medeniyet Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Güney ise çalışmalarında sağlıklı bir zihin ve sağlıklı bir kişilik ortaya çıkartmak istediklerini belirtti.

Kentin hafızasına bir şeyler koyabilmek istediklerini aktaran Güney, şunları söyledi:

"İnsan Medeniyet Hareketi olarak, Ankara'ya hayrın paydaşı olmaya geldik. İtidal ve istikamet bizim mayamız olacak. Bunun için beslenme kaynaklarına dikkat edeceğiz. Bu kapıdan her giren insan, hoca bizim için çok önemli. Zihni arı duru olan, İslamcı kişiliğinde, ibadi yönünde, itikatında, ahlakında problem olmayan insanları burada dinleyeceğiz. Bu söylediğim noktalarda tereddütlü olan insanlar, bu kapıdan içeriye giremeyecekler. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim üzerinde, Hazreti Peygamberin kişiliği ve sünneti siyeri üzerinde tereddüt oluşturmak isteyenler de buradan içeri giremeyecekler."

- "Müslümanlar suni gündemlerle meşgul ediliyor"

İnsan ve Medeniyet Hareketi Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Aydemir, uzun bir süredir yapılan titiz çalışmalar sonucunda Ankara'da da hareketin kurumsal sürecini tamamladıklarını belirtti.

Hareketin eğitim, kültür ve sosyal alanlarda çalışmalarını oluşturduğunu aktaran Aydemir, ayrıca tefsir dersleri, farklı kesim ve ihtiyaçlara yönelik düşünce platformları, felsefe, sosyoloji, tarih ve edebiyat, sanat, tiyatro ve müzik, tezhip, ebru ve minyatür gibi alanlarda hizmet veren çalışma atölyelerinin yer aldığını ifade etti.

Konuşmanın ardından eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez dua etti ve kurdele kesilerek, Ankara'daki merkezin açılışı gerçekleştirildi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak İnsan ve Medeniyet Hareketi İnsan ve Medeniyet Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehme

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