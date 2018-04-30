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"Bizim Gök Kubbemiz" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 16:11 | Son Güncelleme

Doğu ve Güneydoğu'daki okullarda iş birliği ve tecrübe paylaşımını hedefleyen proje kapsamında Diyarbakır'da "Gelin Tanış Olalım, İşi Kolay Kılalım Çalıştayı" yapıldı - Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen: - "Türk milleti olarak tek çıkar yolumuz, tek çıkış kapımız eğitimdir, ilimdir, irfandır. Çocuklarımızı eğer iyi yetiştirebilirsek topyekun yüzümüz gülecek" - Kayapınar Kaymakamı Balcı: - "Memleketlerin imarı, ihyası elbetteki önemli ama onlardan daha önemli olan insanların ihyası, imar ve inşasıdır. Bunu da bir sanatçı edasıyla yerine getiren eğitim camiasıdır"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Gelin Tanış Olalım, İşi Kolay Kılalım Çalıştayı düzenlendi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki okullarda iş birliği ve tecrübe paylaşımını hedefleyen "Bizim Gök Kubbemiz" projesi kapsamında Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen çalıştay Kayapınar Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen yaptığı konuşmada, öğretmenlerin çok önemli ve ağır bir sorumluluk altında olduğunu söyledi.

Toplumun ümit bağladığı gençlerin öğretmenlerin ellerinde şekilleneceğini ifade eden Türkmen, "Öğretmenlik mesleği dünyanın en güzel, en kutsal ve en zor mesleğidir. Bu mesleği ancak sevenler yapabilir. Bu işi sevmeyenler kesinlikle başarılı olamazlar. " dedi.

Genç ve çocuklara daha iyi imkan sunmak için çaba gösterdiklerini dile getiren Türkmen, "Çocuklarını, gençlerini iyi yetiştiren milletler her zaman ayakta kalmaya devam edeceklerdir. Bizim de Türk milleti olarak tek çıkar yolumuz, tek çıkış kapımız eğitimdir, ilimdir, irfandır. Çocuklarımızı eğer iyi yetiştirebilirsek topyekun yüzümüz gülecektir. Eğitim o kadar önemli bir konudur ki gelecekte iyi şeylerin de Allah göstermesin kötü şeylerin de mimarı ilim, irfan ordusu dediğimiz öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizdir." diye konuştu.

- "Bir bütünüz"

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci de Türkiye'nin bir mozaik gibi tanımlandığını ancak mozaiğin ayrıştırıcı bir benzetme olduğunu belirterek, "Mozaik parçaların bir araya yan yana getirilmesi demektir, biz asla mozaik değiliz. Biz iç içe geçmiş, bir bütünüz. Bütün Türkiye'ye bu şekilde bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de, 1950'lerde ekonomik sebeplerden başlayan, 1980'den sonra terör nedeniyle köyden kente göç yaşandığını anımsatan Yelkenci, şunları kaydetti:

"Şehrin kültürü yok olmuş, köydeki kültürü de şehre taşıyamaz olmuşuz. Dolayısıyla atalarımızın yüzyıllardır biriktirmiş olduğu kültür her yönüyle kesintiye uğramış. Büyük aile de yok olduğu için çekirdek aile atadan gelen değerlerimizin aile içinde aktarılamamasına sebep olmuş. Artık bizim o büyük değerlerimizi çocuklarımıza öğretemez olmuşuz. Bu okulda öğretilebilecek bir şey değil, sosyal öğrenmeyle ancak aile ve toplum içinde öğrenilebilecek şeyler."

Yelkenci, projenin önemine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bizim çocukluğumuzda yaşadığımız, Diyarbakırlı, Bingöllü, Urfalı arkadaşlarımın ailelerinden öğrendiğim o güzellikleri büyükşehirlerdeki çocuklarımızın öğrenme şansı ve imkanı yok. Dolayısıyla buradaki kültürü İstanbullu öğrenciler buraya geldiklerinde öğrenecekler ve İstanbul'daki imkanları da değişik şekil ve yollardan buralara taşımış olacağız. Bu açıdan milletimizin manevi, kültürel anlamda devamlılığı açısından, Türkiye'nin bu noktada devamlılığı açısından bu projeyi çok önemsiyoruz."

- "Bizim daha çok çalışmamız lazım"

Kayapınar Kaymakamı Ozan Balcı, Türkiye'de Cumhuriyet döneminden bugüne hayatın her alanında büyük değişim ve dönüşümün yaşandığını hatırlattı.

Eğitimin ülkelerin kalkınmasındaki yerine değinen Balcı, şunları kaydetti:

"Memleketlerin maddi anlamda imarı ihyası elbetteki önemli ama onlardan daha önemli olan insanların ihyası, imar ve inşasıdır. Bunu da bir sanatçı edasıyla yerine getiren eğitim camiasıdır. Ya biz bilgiye, bilime, eğitime daha çok önem vereceğiz, daha çok dertleneceğiz tarihimizde olduğu gibi dünya milletleri arasında alnımız dik yüzümüz ak yer alacağız ya da bilgiye sahip olmayıp buna sahip olan toplumların, devletlerin ürettiklerini tüketmekle yetineceğiz. Elbetteki bizim bunlara gönlümüz razı değil. Ülkemiz her alanda büyük bir istekle, azimle, şevkle büyük hamleler atıyor, bu yetmez bizim daha çok çalışmamız lazım."

- "52 zenginleştirilmiş kütüphane kurduk"

Görevli bulunduğu belediyenin eğitime ciddi anlamda katkısının olduğunu işaret eden Balcı, "Kayapınar'da 52 zenginleştirilmiş kütüphane kurduk ve 500 bin kitap sağladık. Türkiye'de 52 tane zenginleştirilmiş kütüphanenin ve 500 bin kitabın olduğu başka bir ilçe yok. Bu, esasında bizim insana, eğitim camiasına, bilgiye, bilime verdiğimiz kıymettir, memleketimizin ve milletimizin geleceğine olan inançtır." ifadelerini kullandı.

Programda, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari de konuşma yaptı.

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