Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bizim partimiz, bizim ittifakımız sevgi ve şefkat ittifakıdır. Karşı ittifak nefret, yıkım ittifakıdır. Bunları birbirinden ayırmamız gerekiyor. Birisi yapım ekibi, diğeri yıkım ekibidir." dedi.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Özlü, bayramlaşma programları öncesinde Aydınpınar köyünde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce birinci etabı tamamlanan Aydınpınar Şelaleleri'ni inceledi.
Çalışmalar hakkında bilgi alan Özlü, daha sonra köyün Kızılcapınar mevkisinde düzenlenen 3. Geleneksel Aydınpınar Köyü Yağlı Güreşleri'ni izledi. Burada vatandaşlarla bayramlaşan Özlü, er meydanındaki güreşçilere de başarı diledi.
Bakan Özlü'ye, AK Parti Düzce milletvekilleri Fevai Arslan ve Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ile AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin eşlik etti.
- "Bizim ittifakımız sevgi ve şefkat ittifakıdır"
Özlü, daha sonra Yığılca ilçesine geçerek, ilçe merkezinde bulunan parkta vatandaşların bayramını kutladı.
Vatandaşlarla burada sohbet eden Bakan Özlü, AK Parti'nin hizmetlerinin devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:
"24 Haziran'da sandığa gittiğimizde 2 tane pusula olacak. Bunlardan birisi Cumhurbaşkanlığı için, bunda da 2 ittifak bir de başka bir parti var. Bizim adayımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir de birbirine benzemeyen, hiçbir ortak değeri olmayan birtakım partilerin bir araya gelmesi ile oluşturulan ittifaklar var. Açıkça sormak istiyorum, Saadet Partisi’nin dünya görüşü ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin dünya görüşü bir midir? Mukayese edin, bir CHP'li vatandaşımız ile Saadet Partili vatandaşımız arasında hangi ortak değer vardır ki, bunlar ittifak etmişlerdir? Bunların hiçbir ortak tarafı yoktur, hiçbir ortak değerde mutabık değillerdir. Maalesef, bunlar sadece Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı ile ittifak etmişlerdir. Bizim partimiz, bizim ittifakımız sevgi ve şefkat ittifakıdır. Karşı ittifak nefret, yıkım ittifakıdır. Bunları birbirinden ayırmamız gerekiyor. Birisi yapım ekibi, diğeri yıkım ekibidir."
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