Vatandaşlarla burada sohbet eden Bakan Özlü, AK Parti'nin hizmetlerinin devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"24 Haziran'da sandığa gittiğimizde 2 tane pusula olacak. Bunlardan birisi Cumhurbaşkanlığı için, bunda da 2 ittifak bir de başka bir parti var. Bizim adayımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir de birbirine benzemeyen, hiçbir ortak değeri olmayan birtakım partilerin bir araya gelmesi ile oluşturulan ittifaklar var. Açıkça sormak istiyorum, Saadet Partisi’nin dünya görüşü ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin dünya görüşü bir midir? Mukayese edin, bir CHP'li vatandaşımız ile Saadet Partili vatandaşımız arasında hangi ortak değer vardır ki, bunlar ittifak etmişlerdir? Bunların hiçbir ortak tarafı yoktur, hiçbir ortak değerde mutabık değillerdir. Maalesef, bunlar sadece Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı ile ittifak etmişlerdir. Bizim partimiz, bizim ittifakımız sevgi ve şefkat ittifakıdır. Karşı ittifak nefret, yıkım ittifakıdır. Bunları birbirinden ayırmamız gerekiyor. Birisi yapım ekibi, diğeri yıkım ekibidir."



