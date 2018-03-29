“Bizim Köyün Şarkısı” İzmir’de çalacak

“Bizim Köyün Şarkısı” filminin İzmir galası Optimum’da gerçekleşecek. “Güldüy Güldüy Show Çocuk” ekibinin başrollerini paylaştığı film, 31 Mart Cumartesi günü saat 16.15’de İzmir Optimum’da görücüye çıkacak.

“Bizim Köyün Şarkısı” filmi, başrol oyuncularıyla birlikte İzmirli sinemaseverlerle buluşuyor. Başrollerini sadece çocukların paylaştığı “Bizim Köyün Şarkısı” sinema tarihinde bir ilke imza atarken, film izleyenlere eğlenceli saatler geçirmeyi vadediyor.

Yönetmenliğini Tuğçe Soysop’un üstlendiği filmin başrollerini çocuk oyuncular Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler, Dora Dalkıç, Eda Döğer, Efe Aydın, Arda Taşarcan ve Berkecan Akkaya paylaşıyor. “Bizim Köyün Şarkısı” film ekibi, film gösterimi öncesinde saat 16.15’de düzenlenecek söyleşide sevenleri ile buluşacak, ardından saat 16.45’de İzmir Optimum AVM sinemalarında filmi İzmirlilerle birlikte seyredecek.

İzmir Optimum’da yapılacak galada “Bizim Köyün Şarkısı” filmi, izleyenleri eğlence dolu bir serüvene çıkartacak. Galada, Türkiye’de ilk kez çocuk oyunculardan oluşan film izleyenleri eğlendirirken aynı zamanda duygulandıracak. Unutulmaz sanatçı Barış Manço da filmde şarkılarıyla anılacak.