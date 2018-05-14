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"Bizim Şehir Gaziantep" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 15:25 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu: - "Bizim Şehir' projesi yeşile, doğaya, tabiata saygılı bir anlayışı gerektiriyor. Madem biz bu şehirleşmeyi yürüteceğiz, tabiata saygılı, çevreyi koruyan bir anlayışla dünyayı güzelleştirmemiz gerekecek"

GAZİANTEP (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, daha yeşil ve güvenli bir şehir amacıyla Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde başlatılacak "Bizim Şehir" projesinin açılış toplantısı ve "Mevcut Durum Çalıştayı" düzenlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, insanların doğumundan ölümüne kadar hayatlarının şehirlerde geçtiğini belirterek bu mekanların da bakıma, tadilata ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Bizim Şehir" projesinin pilot uygulamasının Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 287 hektar alanda yapılacağını dile getiren Tuzcuoğlu, toplantıdan çıkacak değerlendirme, analiz ve tartışmaların tüm Türkiye'ye sinerji oluşturacağını kaydetti.

Projeyi Gaziantep'te başlatmalarının nedenine değinen Tuzcuoğlu, "Geçmişten gelen problemlere, yeni yüklere rağmen şehircilik anlamında çığır açacak projelere imza atan bir şehir. Bu işin ruhunda ne var diye konuşacak olursak, 'Bizim Şehir' projesi yeşile, doğaya, tabiata saygılı bir anlayışı gerektiriyor. Madem biz bu şehirleşmeyi yürüteceğiz, tabiata saygılı, çevreyi koruyan bir anlayışla dünyayı güzelleştirmemiz gerekecek." diye konuştu.

- "İnsanoğlu mekanlarda evriliyor"

Tuzcuoğlu, şehirlerin yeşil olmasının yanında güvenli de olması gerektiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Güvenli şehir konsepti bizim açımızdan önemli. Diğer parametremiz insan odaklı. Mademki insan şehrin aynası, o zaman biz insanı nasıl tanımlayacağız? Batı dünyasına baktığımız zaman birçok tanım görüyoruz. Onlar insanı 'süper hayvandır' diye de tanımlıyor. Böyle, sadece maddi ihtiyaçlarını karşılarız. Yanlış yola gireriz. Biz insana eşrefi mahlukat olarak bakarız. Şeyh Galip'in dediği gibi 'Sen alemin özüsün. Kıymetli bir varlıksın.' Atalarımız da insanların yaşayacağı mekanları öyle tasavvur etmek istemiştir. Çünkü biz mekanlarda yaşıyoruz. Bir evde doğuyoruz, sokakta insanlarla tanışıyoruz. Bütün bu kademeler mekanlarda geçiyor. İnsanoğlu mekanlarda evriliyor."

Şehirlerin kimliğinin de korunması gerektiğinin altını çizen Tuzcuoğlu, tarih, yeniden yorumlanıp tazelenerek geleceğe aktarıldığında, şehircilik açısından özgün bir iddia ortaya çıkacağını söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yerel kalkınmanın önemine değinerek şehirleşmede artık insan odaklı anlayışın ön planda olduğunu belirtti.

"Bizim Şehir projesiyle nasıl bir dünya, Türkiye ve gelecek istiyoruz" sorularının cevabının ortaya çıkacağını dille getiren Şahin, şehirleşmede, sürdürülebilir kalkınmada ekonominin yanı sıra kentsel sürdürülebilirlik kavramının konuşulmaya başlandığını belirtti.

Çalıştay, akademisyenlerin sunumlarıyla devam etti.

"Bizim Şehir Gaziantep" projesi, Şahinbey ilçesinin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki 287 hektar alanda uygulanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Şahinbey Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek projeyle, Gaziantep halkının yaşam kalitesinin artırılması, daha yeşil ve güvenli bir şehirde yaşaması hedefleniyor.

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bizim şehir Çalıştay Gaziantep

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