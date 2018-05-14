"Bizim Şehir Gaziantep" projesi

GAZİANTEP (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, daha yeşil ve güvenli bir şehir amacıyla Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde başlatılacak "Bizim Şehir" projesinin açılış toplantısı ve "Mevcut Durum Çalıştayı" düzenlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, insanların doğumundan ölümüne kadar hayatlarının şehirlerde geçtiğini belirterek bu mekanların da bakıma, tadilata ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Bizim Şehir" projesinin pilot uygulamasının Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 287 hektar alanda yapılacağını dile getiren Tuzcuoğlu, toplantıdan çıkacak değerlendirme, analiz ve tartışmaların tüm Türkiye'ye sinerji oluşturacağını kaydetti.

Projeyi Gaziantep'te başlatmalarının nedenine değinen Tuzcuoğlu, "Geçmişten gelen problemlere, yeni yüklere rağmen şehircilik anlamında çığır açacak projelere imza atan bir şehir. Bu işin ruhunda ne var diye konuşacak olursak, 'Bizim Şehir' projesi yeşile, doğaya, tabiata saygılı bir anlayışı gerektiriyor. Madem biz bu şehirleşmeyi yürüteceğiz, tabiata saygılı, çevreyi koruyan bir anlayışla dünyayı güzelleştirmemiz gerekecek." diye konuştu.