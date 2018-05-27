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"Bizim siyasetimiz millete dayalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 16:39 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: - "Bizim siyasetimiz millete dayalı bir siyasettir. Milletin beklentisi, talebi, değerleri neyse AK Parti odur. Vesayetçi çevrelerin, darbeci zihniyetlerin AK Parti’nin yanında yeri yoktur"

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bizim siyasetimiz millete dayalı bir siyasettir. Milletin beklentisi, talebi, değerleri neyse AK Parti odur. Vesayetçi çevrelerin, darbeci zihniyetlerin AK Parti’nin yanında yeri yoktur." dedi.

Yılmaz, partisinin Bingöl seçim koordinasyon merkezi açılışında yaptığı konuşmada, bugünün 27 Mayıs 1960'daki askeri müdahalenin yıl dönümü olduğunu anımsattı.

27 Mayıs'ın ülke tarihinde kara leke olarak yer aldığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"27 Mayıs askeri darbenin yaşandığı bir tarihtir ve o darbeden sonra halkın sevgilisi olan, halkın iradesini yansıtan Menderes'i idama götüren süreç başladı. Huzurunuzda rahmetli Menderes'i ve bütün arkadaşlarını rahmetle yad ediyorum. O darbeyi yapanları da lanetliyoruz. 24 Haziran, o 27 Mayıs ile başlayan sürece son noktayı koyma zamanıdır. Allah'ın izniyle bu darbeci zihniyeti bir daha geri dönmemek üzere tarihin çöp sepetine gönderiyoruz."

Demokrasinin en güzel yönlerinden birinin halka hesap verebilirlik olduğunu dile getiren Yılmaz, "Şimdi huzurunuzda halka hesap veriyoruz. AK Parti siyasetinin özü de işte budur. Bizim siyasetimiz millete dayalı bir siyasettir. Milletin beklentisi, talebi, değerleri neyse AK Parti odur. Vesayetçi çevrelerin, darbeci zihniyetlerin AK Parti'nin yanında yeri yoktur." ifadesini kullandı.

Yılmaz, eski düzeni savunanların, partilerin bir araya geldiğine işaret ederek, "Bakınız bu partiler ne diyor? 'Biz Türkiye’yi, halkın onay verdiği yeni sisteme değil eski sisteme yönümüzü çevireceğiz. O darbeci zihniyetlerin, vesayetçi anlayışın sistemine geri döneceğiz.' diyorlar." şeklinde konuştu.

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24 haziran 27 Mayıs AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bingöl

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