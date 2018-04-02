"Bizim tarihimizde sömürgecilik yok insanlık var"

SARAYBOSNA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Bizim kültürümüzde, tarihimizde sömürgecilik yok. Sadece insanlık var. İnsanlık nedir? Yardım etmek. İhtiyacı olanın elinde bir imkan varsa o ihtiyacını gidermek. Bugüne kadar hep bunu yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." dedi. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 29-30 Mart tarihlerinde bir dizi temasta bulunan Yıldırım'ın, ziyaret kapsamında Bosna Hersek'teki Hayat TV'ye verdiği röportaj yayınlandı. Temasları kapsamında hem Bosna Hersek-Türkiye ilişkilerini hem de Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB), NATO ve bölge ülkeleriyle ilişkilerini ele aldıklarını aktaran Yıldırım, "Türkiye, Bosna Hersek'in her zaman dostudur, yanındadır. Hem zor zamanda hem iyi zamanda. Biz sadece iyi gün dostu değiliz, kötü gün dostuyuz." diye konuştu. Yıldırım, Türkiye'nin Bosna Hersek'in AB'ye üyelik hedefini desteklemeye devam edeceğini kaydederek, aynı zamanda Balkanlar'da huzur, istikrar ve barışın korunması için Bosna Hersek'in NATO'ya üyeliğinin de gerekli olduğunu düşündüklerini ve Bosna Hersek'in NATO üyeliğini de desteklediklerini söyledi.

Avrupa-Balkanlar-Türkiye arasındaki ulaşım altyapısının güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Yıldırım, AB ile entegrasyon olacaksa, altyapıdaki gelişmişlik farkının ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti. Yıldırım, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad arasında Türkiye'nin desteğiyle iki farklı güzergahtan yapılması planlanan otoyol projesine değinerek, bu projenin büyük bir proje olduğunu ve maliyetinin yaklaşık 4 milyar avroyu bulduğunu bildirdi. Bu projenin hem Sırbistan-Bosna Hersek bağlantısı hem de Avrupa ulaşım ağının Türkiye ulaşım ağına entegrasyonu açısından önemine işaret eden Yıldırım, bundan sonraki süreçte ise projeyle ilgili finansman ve yapım modeli ile detayların hazırlanacağını aktardı. - "İyilik etmek dinimizde, kültürümüzde, geçmişimizde var" Yıldırım, Türkiye'nin dünya genelinde gerçekleştirdiği insani yardımlara ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi: "Bunun sebebi çok basit. Biz inancımız gereği ihtiyacı olan insanlara yardım etmekle sorumluyuz. İyilik etmek bizim dinimizde, kültürümüzde, geçmişimizde var. Biz de dedelerimizden, ecdadımızdan gördüğümüzü yapıyoruz ve gelecek kuşaklara bunu aşılamaya çalışıyoruz. Bizim kültürümüzde, tarihimizde sömürgecilik yok. Sadece insanlık var. İnsanlık nedir? Yardım etmek. İhtiyacı olanın elinde bir imkan varsa o ihtiyacını gidermek. Bugüne kadar hep bunu yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz."

Anadolu topraklarının asırlar boyunca farklı milletlerden insanlara güvenli bir sığınak olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, tarih boyunca İspanya'dan Yahudilerin, Almanya'dan bilim adamlarının, Bulgaristan ve Yunanistan'dan soydaşların Türkiye'ye geldiğini, bugün ise Suriye, Irak ve Afganistan gibi çatışmaların sürdüğü ülkelerden insanların güvende hissettikleri yerlere göç ettiğini ve bu yerlerin başında Türkiye'nin geldiğini kaydetti. Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin bu konuda büyük bir yük aldığını ancak aynı hassasiyetin dünyanın daha fazla gelişmiş ülkelerinden görülmediğini aktararak, "Bize sığınan, bize emanettir. Komşusu açken tok uyuyan bizden değildir. Biz bu medeniyetten geliyoruz. Bu yardımlara, desteklere devam edeceğiz." dedi. Türkiye'nin, milli gelirine göre en fazla insani yardım yapan ülke olduğunun altını çizen Yıldırım, "TİKA, dünyanın birçok ülkesinde sosyal sorumluluk projeleri yapıyor. 1990'lı yıllarda buralarda her şey yerle bir oldu. Bu ecdat yadigarı eserler, tarihi kültürel miras yok edildi. Bunları hep TİKA marifetiyle, Vakıflar marifetiyle yeniden yapmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

- "NATO'nun da sınırlarını koruyoruz" Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı ve AB'nin buna tepkisini de değerlendirerek, AB'nin tepkilerini arka planı iyice araştırmadan verdiğini ifade etti. Her defasında Suriye'nin toprak bütünlüğünün Türkiye için önemli olduğunu, Suriye'deki iç savaşın bitirilmesini, masum insanların hayatının kurtarılmasını, göçün önlenmesini ve kalıcı barışın sağlanmasını istediklerini dile getirdiklerini aktaran Yıldırım, Afrin, Cerablus, El Bab bölgelerine yönelik harekatlarda terör örgütleri DEAŞ, PKK, PYD/YPG unsurlarını yok ettiklerini dile getirdi. Yıldırım, harekatların amacının o bölgelerde yaşayan Arap, Kürt, Türkmen, Ezidi halkları terör örgütlerinin zulmünden kurtarmak ve aynı zamanda bu terör örgütlerinin Türkiye'ye saldırılarını sona erdirmek olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Bütün bunları yaparken aslında bir anlamda kendi sınırlarımızı koruyoruz. Bizim sınırlarımız NATO'nun sınırları. NATO'nun da sınırlarını koruyoruz. Daha fazlası var. Türkiye topraklarından Avrupa'ya geçecek mültecilerin orada tutunmasını da sağlıyoruz. Buradan tabii sadece mülteciler gitmiyor. Eğer onları bıraksak teröristler de onlarla gidecek ve Avrupa'nın da başı belaya girecek. Esasında Avrupalıların yatıp kalkıp bize teşekkür etmesi lazım."