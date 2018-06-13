İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Ataşehir'in imar sorununu yakından takip ettiğini belirterek, "Ataşehir'den gelen 5 binlik planların ardından binlik planlar geliyor. 5 binlik plan, binlik plana uyumlu değilse mahkemeler direkt iptal ediyor. Maalesef ilçe belediyemiz binlik planı yaparken araya başka şeyler sokuşturuyor. Biz onun için binlik planları ilçemize geri gönderdik. Bizler doğruyu yapmak zorundayız. Biz, sizleri düşünmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Uysal, Ataşehir'de ilçe sakinleriyle sokak iftarında buluştu.
İftardan sonra konuşan Uysal, birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, "Allah bu birliğimizi daim eylesin. Ülkemizin birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçiyoruz. İnşallah Ramazan ayı bundan sonra da birlik ve beraberliğimize vesile olur. Dostluğumuz baki kalır." ifadelerini kullandı.
- "Büyükşehir ve ilçe belediyesi uyumlu çalışmalı"
Büyükşehir Belediye Başkanı olarak her ilçenin sorunları ile ilgilendiğini ve Ataşehir'in de sorunlarını yakından bildiğini belirten Uysal, şöyle devam etti:
"Büyükşehir Belediyesi olarak bizler ne kadar ilçe belediyelerle uyumlu çalışırsak o kadar hızlı yol alırız. Ataşehir'in imar sorununu yakından takip ediyorum. Ataşehir'den gelen 5 binlik planların ardından binlik planlar geliyor. 5 binlik plan, binlik plana uyumlu değilse mahkemeler direkt iptal ediyor. Maalesef ilçe belediyemiz binlik planı yaparken araya başka şeyler sokuşturuyor. Biz onun için binlik planları ilçemize geri gönderdik. Bizler doğruyu yapmak zorundayız. Biz, sizleri düşünmek zorundayız."
Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelere büyük hizmetler götürdüklerini ama bazı ilçe belediyelerin yapılan bu hizmetleri kendi hizmetleri gibi gösterdiklerini anlatan Uysal, "İlçe belediyelerimiz maalesef kendilerinin yapması gereken hizmetleri de sanki İBB yapmıyormuş gibi göstermeye çalışıyor." ifadesini kullandı.
- 24 Haziran seçimleri önemli"
Uysal, görev verildiği sürece hizmet etmeye devam edeceklerini ve 24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"AK Parti'ye, belediyelerde bizlere destek verdiniz, omuz verdiniz iktidara taşıdınız. 24 Haziran'da da yine desteğinizi bekliyoruz. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum. Bizim teşekkürümüz sadece sözle değil, getirdiğimiz hizmetle olur. Bizler şimdiye kadar sizlere hep hizmet getirdik. Bize yine destek verin hizmet getirmeye devam edelim. İlçe belediyesinden hep şikayet ediyorsunuz. 2019 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerle şikayet etmeyeceğiniz bir ilçe belediyesi seçin."
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