İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Ataşehir'in imar sorununu yakından takip ettiğini belirterek, "Ataşehir'den gelen 5 binlik planların ardından binlik planlar geliyor. 5 binlik plan, binlik plana uyumlu değilse mahkemeler direkt iptal ediyor. Maalesef ilçe belediyemiz binlik planı yaparken araya başka şeyler sokuşturuyor. Biz onun için binlik planları ilçemize geri gönderdik. Bizler doğruyu yapmak zorundayız. Biz, sizleri düşünmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Uysal, Ataşehir'de ilçe sakinleriyle sokak iftarında buluştu.

İftardan sonra konuşan Uysal, birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, "Allah bu birliğimizi daim eylesin. Ülkemizin birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçiyoruz. İnşallah Ramazan ayı bundan sonra da birlik ve beraberliğimize vesile olur. Dostluğumuz baki kalır." ifadelerini kullandı.

- "Büyükşehir ve ilçe belediyesi uyumlu çalışmalı"

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak her ilçenin sorunları ile ilgilendiğini ve Ataşehir'in de sorunlarını yakından bildiğini belirten Uysal, şöyle devam etti: