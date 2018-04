Blandus Antik Kentinde ve Ulubey Kanyonlarında kitap okudular

Uşak’ta köy okulu öğrencileri yaptıkları proje ile farklı bir okuma etkinliği yaparak kitap okumaya karşı farkındalılık oluşturdular.

Uşak’ın Eşme ilçesi Güllü İlkokulu 2. sınıf öğrencileri “Okumak Yaşamaktır” projesi kapsamında “Okuyorum, Aydınlanıyorum” sloganıyla Uşak ili Ulubey sınırları içerisinde bulunan Dünyanın 2. büyük kanyonu olan Ulubey Kanyonlarında ve tarihi Blaundus Antik Kentinde kitap okudular. 81 ilden bir ve 10 ülkeden okulların katıldığı etwinning projesinde her ili temsil eden okullar o ilin tarihi, turistik yerlerinde kitap okuma etkinlikleri okuma etkinliği yaparak kitap okumaya karşı farkındalılık oluşturuyorlar. Uşak ilini de bu projede Güllü İlkokulu temsil ediyor. Ulubey Kanyonlarında ve Blandus Antik Kentinde yapılan okuma etkinliğine Okul Proje Yürütücüsü Okul Müdürü Hayri Ünal, 2.sınıf öğretmeni Aysun Karadağ, Türkçe Öğretmeni Hatice Yılmaz ve öğrenciler katıldılar. Burada yapılan okuma etkinliği yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekti. Proje Yürütücüsü Okul Müdürü Hayri Ünal ” Bu proje ile öğrencilere kitap okuma alışkanlığını geliştirerek aynı zamanda kitap okumaya karşı ilgi çekmek ve farkındalılık oluşturmak istiyoruz. Rize Çayeli İshakoğlu İlkokulu öncülüğünde yürütülen bu projeye Türkiye’nin her ilinden bir okul katılıyor. Ayrıca 10 ülkeden de projemizin ortağı okullar bulunmaktadır. Her ili temsil eden okul o ilin tarihi ve turistik yerlerinde okuma etkinliği yapıyorlar.” dedi.