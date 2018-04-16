HABER

Blandus Antik Kentinde ve Ulubey Kanyonlarında kitap okudular

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 12:43 | Son Güncelleme

Uşak’ta köy okulu öğrencileri yaptıkları proje ile farklı bir okuma etkinliği yaparak kitap okumaya karşı farkındalılık oluşturdular.Uşak’ın Eşme ilçesi Güllü İlkokulu 2.

Blandus Antik Kentinde ve Ulubey Kanyonlarında kitap okudular

Uşak’ta köy okulu öğrencileri yaptıkları proje ile farklı bir okuma etkinliği yaparak kitap okumaya karşı farkındalılık oluşturdular.
Uşak’ın Eşme ilçesi Güllü İlkokulu 2. sınıf öğrencileri “Okumak Yaşamaktır” projesi kapsamında “Okuyorum, Aydınlanıyorum” sloganıyla Uşak ili Ulubey sınırları içerisinde bulunan Dünyanın 2. büyük kanyonu olan Ulubey Kanyonlarında ve tarihi Blaundus Antik Kentinde kitap okudular. 81 ilden bir ve 10 ülkeden okulların katıldığı etwinning projesinde her ili temsil eden okullar o ilin tarihi, turistik yerlerinde kitap okuma etkinlikleri okuma etkinliği yaparak kitap okumaya karşı farkındalılık oluşturuyorlar. Uşak ilini de bu projede Güllü İlkokulu temsil ediyor. Ulubey Kanyonlarında ve Blandus Antik Kentinde yapılan okuma etkinliğine Okul Proje Yürütücüsü Okul Müdürü Hayri Ünal, 2.sınıf öğretmeni Aysun Karadağ, Türkçe Öğretmeni Hatice Yılmaz ve öğrenciler katıldılar. Burada yapılan okuma etkinliği yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekti. Proje Yürütücüsü Okul Müdürü Hayri Ünal ” Bu proje ile öğrencilere kitap okuma alışkanlığını geliştirerek aynı zamanda kitap okumaya karşı ilgi çekmek ve farkındalılık oluşturmak istiyoruz. Rize Çayeli İshakoğlu İlkokulu öncülüğünde yürütülen bu projeye Türkiye’nin her ilinden bir okul katılıyor. Ayrıca 10 ülkeden de projemizin ortağı okullar bulunmaktadır. Her ili temsil eden okul o ilin tarihi ve turistik yerlerinde okuma etkinliği yapıyorlar.” dedi.

Blandus Antik Kentinde ve Ulubey Kanyonlarında kitap okudular

Blandus Antik Kentinde ve Ulubey Kanyonlarında kitap okudular

Davutoğlu için çok sert ifadeler: Sarhoşluk sürüyor Davutoğlu için çok sert ifadeler: Sarhoşluk sürüyor
9 MHP'li için ihraç talebi9 MHP'li için ihraç talebi
Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandıDoçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ege Denizi'nde bayrak gerilimi! Başbakan'dan flaş açıklama

Ege Denizi'nde bayrak gerilimi! Başbakan'dan flaş açıklama

Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga

Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga

Vatandaşı isyan ettirdiler! Telefonlara bu mesaj geliyor

Vatandaşı isyan ettirdiler! Telefonlara bu mesaj geliyor

Son dakika! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Operasyon Esad, Rusya ve İran'a açık mesaj

Son dakika! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Operasyon Esad, Rusya ve İran'a açık mesaj

ABD'li papaz Andrew Craig Brunson İzmir'de yargılanıyor! Associated Press (AP) bu fotoğrafları geçti

ABD'li papaz Andrew Craig Brunson İzmir'de yargılanıyor! Associated Press (AP) bu fotoğrafları geçti

Afrin'de bulunan tüneller ne için yapıldı? Abdullah Ağar'dan çarpıcı yorum

Afrin'de bulunan tüneller ne için yapıldı? Abdullah Ağar'dan çarpıcı yorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.