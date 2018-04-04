Blockchain ile yeni bir dünya doğuyor

“İnternet devrimi gibi bir devrimi ‘blockchain’ ile yaşamaktayız” “Bugün yaygın kullandığımız alışverişten sosyal medyaya kadar olan tüm sitelerin temelinde yatan teknoloji ‘İnternet’tir. Önce internet teknolojisi ortaya çıkmıştır, bunun üstüne uygulama katmanları yani aplikasyonlar ile ticari ve parasal olarak değer sağlayan ürünler meydana gelmiştir. Bugün internet devrimi gibi bir devrimi ‘blockchain’ ile yaşamaktayız.”

Bir öğrenci topluluğu daveti üzerinde Anadolu Üniversitesi’ne gelen ve özel bir bankanın inovasyon biriminin başındaki isim olan Fırat Akçoray, ‘blokzincir (blockchain)’ teknolojisini İHA’ya özel olarak değerlendirdi. Blokzincir ve yapay zeka teknolojilerini yakından takip ettiklerini belirten Akçoray, bu teknolojiyi üniversite gezilerinde öğrencilere anlatarak Türkiye’nin bu alanda geri kalmamasını amaçladıklarını söyledi. Son dönemde yaygınlaşan ‘Bitcoin ve dijital para’ kavramlarının ‘blokzincir’ ile aynı anlama gelmediğinin altını çizen Akçoray, bu sistemin sağlayacağı değişikliği şu sözlerle anlattı;

Ağ hiyerarşisi yok oluyor

‘Blokzincir’in internet sistemini güvenlikten işleyişe her açıdan değiştireceğini vurgulayan Akçoray, sosyal açıdan da büyük değişimlerin yaşanacağını dile getirdi. ‘Blockzincir merkezî bir sistem olmadığından ağa bağlı bilgisayarlar arasında bir hiyerarşinin bulunmadığını ve bir kullanıcının hem istemci hem de sunucu olabildiğini, bunun da ağı demokratikleştirdiğini söyledi.

Limitimiz gökyüzü

‘Blokzincir’e geleceğin interneti dendiğini aktaran Akçoray sistem içinde yapılabileceklerin sınırının olmadığını belirtti. Limitimiz gökyüzü diyen Akçoray, “Örneğin Bitcoin gibi kripto paralarla kendimizi fonlayarak bir yatırımcı arama ihtiyacını yok edebiliriz. Daha farklı işlemler yapabiliriz ancak şu an sistem emekleme aşamasında. Ülke olarak ‘blockchain’ teknolojisini kaçırmamamız lazım. Çünkü bu sisteme geleceğin interneti deniyor. Tüm çalışma şeklimizi, yaşantımızı değiştirecek bir teknoloji, yakından takip etmemiz çok önemli” şeklinde konuştu.

“Herkes sistemin hem kullanıcısı hem sahibi”

Güvenlik, iş yapma biçimi ve sosyal açılardan yeni bir dünya doğduğunu ifade eden Akçoray, sistemin işleyiş şeklini şu sözlerle açıkladı;

“Merkezî sistemlerde bir lider vardır. Örneğin bir sosyal medya sitesinin veritabanı vardır ve kullanıcılar verilerini girdiğimizde orada toplanır. Daha sonra o sitenin bu verilerle ne yapacağını kullanıcılar denetleyemez. Oysa blockchain şunu sağlıyor; sisteme işlenen her veri, herkeste bulunuyor, aynı zamanda herkes sistemin hem kullanıcısı hem sahibi. Burada sosyolojik açıdan da yeni bir şey öneriliyor. Ağda daha demokratik, daha yatay bir yapılanma sağlanıyor. Elbette tek bir liderin olmadığı bu sistemde bu kadar büyük bir ağın yönetilmesi de bir problem ama bu da adım adım çözülecek. Herkesin söz, hak sahibi olduğu daha demokratik bir ağ sistemi yani. Kullanıcının sisteme katkı sağladığı ölçüde kendisine de katkı sağlayabileceği bir veritabanı teknolojisine ve onun dünyasına doğru gidiyoruz, blockchain bunun öncüsü.”