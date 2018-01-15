Blue Man Group, İstanbul'a gelecek

İSTANBUL (AA) - Müzik, komedi ve teknolojiyi bir araya getiren ünlü gösteri Blue Man Group, İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

Dünya turnesi kapsamında Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahne alacak topluluk, 13 -25 Şubat tarihleri arasında 16 gösteri yapacak.

Eşsiz enstrümanlarla etkileyici teknolojik detayların buluştuğu interaktif bir performans sunan topluluk, 1991'den bu yana 20'den fazla ülkede, 35 milyondan fazla seyirciye ulaştı.

New York, Las Vegas, Boston, Chicago, Orlando ve Berlin gibi şehirlerde izleyiciyle sıklıkla bir araya gelen topluluk, İstanbul'da sanatseverlerle bir araya gelecek.

Zorlu PSM ve BKM iş birliğiyle Türkiye'ye gelen Blue Man Group, "Three" adlı albümleriyle de müzikseverlerin beğenisini kazandı.

Biletler, www.zorlupsm.com, www.biletix.com adreslerinden ve Zorlu PSM gişelerinden temin edilebiliyor.

(AA)