HABER

Blue Man Group, İstanbul'a gelecek

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 16:24 | Son Güncelleme 45 dakika önce

İSTANBUL (AA) - Müzik, komedi ve teknolojiyi bir araya getiren ünlü gösteri Blue Man Group, İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

Dünya turnesi kapsamında Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahne alacak topluluk, 13 -25 Şubat tarihleri arasında 16 gösteri yapacak.

Eşsiz enstrümanlarla etkileyici teknolojik detayların buluştuğu interaktif bir performans sunan topluluk, 1991'den bu yana 20'den fazla ülkede, 35 milyondan fazla seyirciye ulaştı.

New York, Las Vegas, Boston, Chicago, Orlando ve Berlin gibi şehirlerde izleyiciyle sıklıkla bir araya gelen topluluk, İstanbul'da sanatseverlerle bir araya gelecek.

Zorlu PSM ve BKM iş birliğiyle Türkiye'ye gelen Blue Man Group, "Three" adlı albümleriyle de müzikseverlerin beğenisini kazandı.

Biletler, www.zorlupsm.com, www.biletix.com adreslerinden ve Zorlu PSM gişelerinden temin edilebiliyor.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Meteoroloji uzmanından Türkiye için korkutan tespit!

Meteoroloji uzmanından Türkiye için korkutan tespit!

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Sıla'dan Ahmet Kural'a gönderme

Sıla'dan Ahmet Kural'a gönderme

Filiz Aker, Vatan Şaşmaz'ı zehirlemeyi bile düşünmüş

Filiz Aker, Vatan Şaşmaz'ı zehirlemeyi bile düşünmüş

Nüfusu 500 bini geçen 12 il, büyükşehir olacak

Nüfusu 500 bini geçen 12 il, büyükşehir olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anne ve babasını katletti! Bakın nerede yakalandı

Anne ve babasını katletti! Bakın nerede yakalandı

Yaşlı kadını darp ve gasp eden vicdansız yakalandı

Yaşlı kadını darp ve gasp eden vicdansız yakalandı

İstanbul'da canlı bomba yakalandı!

İstanbul'da canlı bomba yakalandı!

Hasta yakınıyla tartışan doktor beyin kanaması geçirdi!

Hasta yakınıyla tartışan doktor beyin kanaması geçirdi!

Afrin operasyonu ne zaman yapılacak? Dikkat çeken '2019 seçimleri' iddiası

Afrin operasyonu ne zaman yapılacak? Dikkat çeken '2019 seçimleri' iddiası

Beşiktaş’ta sokak ortasında korku dolu anlar! Çevredekiler etkisiz hale getirdi

Beşiktaş’ta sokak ortasında korku dolu anlar! Çevredekiler etkisiz hale getirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.