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Blue Origin'dan uzay aracı denemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 23:47 | Son Güncelleme

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a ait roket şirketinin uzaya fırlattığı kapsül 119 kilometre yüksekliğe çıktı

CAPE CANAVERAL (AA) - ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a ait roket şirketi Blue Origin uzaya kapsül fırlattı.

Teksas'ın batısından fırlatılan New Shepard roketinin taşıdığı kapsülün, roketten ayrıldıktan sonra 119 kilometre ile şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktığı belirtildi.

Blue Origin'in 9'uncu deneme uçuşunun 11 dakika sürdüğü, hem kapsül hem de iticinin güvenli şekilde yere indiği kaydedildi.

Başarıyla tamamlanan denemenin, Blue Origin'i yörüngeye yolcu taşıma hedefine bir adım daha yaklaştırdığı ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Blue Origin Jeff Bezos Kapsül roket şirketi

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