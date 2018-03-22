BM Cenevre Ofisi çalışanları greve devam ediyor

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi çalışanları, kötüleşen çalışma koşulları ve maaş kesintilerini protesto için yarın da tam gün grev yapacak.

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, greve ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, BM'nin temel ve kritik işlevlerinin devam edeceğini, bununla beraber grevin sonuçlarını tam olarak kestiremediklerini söyledi.

Sözcü Vellucci, BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Michael Moller'in yarın konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyeceğini ve medya hizmetlerini vermeye devam edeceklerini belirtti.

Öte yandan, grev nedeniyle 26 Şubat'ta başlayan ve yarın sona erecek BM İnsan Hakları Konseyi'nin 37. Oturumu'nun ertelenmeyeceği ifade edildi.

BM'nin kötüleşen çalışma koşulları ve maaş kesintilerini protesto için yapılacağı belirtilen greve, Cenevre Ofisinde çalışan 9 bin 500 personelin çoğunun katılması bekleniyor.

BM Cenevre Ofisi çalışanları maaşlarında yüzde 5 kesinti yapılmasına uzun süredir tepki gösteriyor. Konsey'in açılışında yarım gün grev yapan BM çalışanları, 16 Mart'ta da tam gün greve gitmişti.