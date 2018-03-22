HABER

BM Cenevre Ofisi çalışanları greve devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 23:21 | Son Güncelleme

BM Cenevre Ofisi çalışanlarının, kötüleşen çalışma koşulları ve maaş kesintilerini protesto için sürdürdükleri grev devam ediyor - Yarın sona erecek İnsan Hakları Konsey'inin 37. Oturumu'nun grev nedeniyle ertelenmeyeceği duyuruldu

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi çalışanları, kötüleşen çalışma koşulları ve maaş kesintilerini protesto için yarın da tam gün grev yapacak.

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, greve ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, BM'nin temel ve kritik işlevlerinin devam edeceğini, bununla beraber grevin sonuçlarını tam olarak kestiremediklerini söyledi.

Sözcü Vellucci, BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Michael Moller'in yarın konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyeceğini ve medya hizmetlerini vermeye devam edeceklerini belirtti.

Öte yandan, grev nedeniyle 26 Şubat'ta başlayan ve yarın sona erecek BM İnsan Hakları Konseyi'nin 37. Oturumu'nun ertelenmeyeceği ifade edildi.

BM'nin kötüleşen çalışma koşulları ve maaş kesintilerini protesto için yapılacağı belirtilen greve, Cenevre Ofisinde çalışan 9 bin 500 personelin çoğunun katılması bekleniyor.

BM Cenevre Ofisi çalışanları maaşlarında yüzde 5 kesinti yapılmasına uzun süredir tepki gösteriyor. Konsey'in açılışında yarım gün grev yapan BM çalışanları, 16 Mart'ta da tam gün greve gitmişti.

Otomobil içinde fuhuş yaparken basıldılar!Otomobil içinde fuhuş yaparken basıldılar!
Şehidimizin ismi ve memleketi belli olduŞehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyaliCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler BM cenevre ofisi grev

En Çok Okunan Haberler

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi

Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Medyadaki tarihi satış sonrası Aydın Doğan'dan ilk mesaj!

Medyadaki tarihi satış sonrası Aydın Doğan'dan ilk mesaj!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftlik Bank'ta flaş gelişme! Tutuklandılar

Çiftlik Bank'ta flaş gelişme! Tutuklandılar

15 milyonluk vurgun: Program sonrası gözaltı!

15 milyonluk vurgun: Program sonrası gözaltı!

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Süper Loto sonuçları 22 Mart: İşte haftanın sayıları! Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto sonuçları 22 Mart: İşte haftanın sayıları! Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları

Üniversitede polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı

Üniversitede polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı

İstanbul trafiğinde şok! Alev alev yandı!

İstanbul trafiğinde şok! Alev alev yandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.