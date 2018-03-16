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BM Cenevre Ofisi çalışanlarından grev

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 00:27 | Son Güncelleme

Grev nedeniyle İnsan Hakları Konseyinin 37. Oturumu ertelendi

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi çalışanları, kötüleşen çalışma koşulları ve maaş kesintilerini protesto için bugün tam gün grev yapacak.

BM çalışanlarının kendi aralarında yaptığı oylamada binden fazla kişi grevden yana tavır koyarken, 200 kişi buna karşı çıktı.

Grev nedeniyle bugün, 26 Şubat'ta başlayan BM İnsan Hakları Konseyinin 37. Oturumu'nun toplantıları gelecek haftaya ertelenirken, BM bünyesindeki birçok önemli konferans ve panel de iptal edildi.

BM'nin kötüleşen çalışma koşulları ve maaş kesintilerini protesto için yapılacağı belirtilen greve, Cenevre Ofisinde çalışan 9 bin 500 personelin çoğunun katılması bekleniyor.

BM Cenevre Ofisi çalışanları maaşlarında yüzde 5 kesinti yapılmasına uzun süredir tepki gösteriyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler BM cenevre ofisi

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