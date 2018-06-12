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BM'den Türkiye'ye yeni göç dalgası uyarısı: 2.5 milyon kişi sınıra dayanabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 07:09 | Son Güncelleme

Suriye'de Esad rejiminin kontrolüne geçen yerlerden İdlib'e gelen kişilerin, Esad güçlerinin buraya da saldırmasıyla büyük bir göç başlatabileceği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Moumtzis, 2.5 milyon kişini Türkiye sınırına dayanacaklarından endişe duyduklarını dile getirdi.

Suriye’nin kuzeybatısında Türkiye sınırında bulunan muhaliflerin kontrolündeki İdlib vilayetinin nüfusu, diğer bölgelerden çıkarılan savaşçıların ve ailelerinin gelmesiyle giderek artarken, Rusya ve Suriye’nin de bölgeye yönelik hava saldırılarını artırması Türkiye’ye doğru yeni bir göç krizini tetikliyor. Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis dün, “2.5 milyon insanın yerlerinden olup Türkiye’ye yönelmesinden endişe duyuyoruz. Bu insanların (Suriye içinde) gidecekleri başka hiçbir yer yok” dedi. İdlib nüfusu, Suriye rejimiyle yaptıkları anlaşma sonucu Halep ve Suriye’nin banliyösü Doğu Guta’dan ayrılan muhaliflerin, DEAŞ üyelerinin ve yakınlarının gelmesiyle yükselmişti.

SURİYE ORDUSU VE RUSYA OPERASYONLARI BU BÖLGEDE YOĞUNLAŞTIRDI

Hürriyet'in haberine göre rejim karşıtlarının İdlib’de toplanmasıyla Suriye ordusu ve müttefiki Rusya’nın operasyonları bu bölgeye yoğunlaştı. İdlib’deki nüfusun yüzde 60’ını yerlerinden edilenler oluşturuyor. Moumtzis, önceki gün 11 kişinin öldüğü ve 1 çocuk hastanesinin vurulduğu saldırıya işaret etti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de geçen perşembe gecesi İdlib’in bir köyüne düzenlenen hava saldırıları sonucu en az 44 kişinin öldüğünü, bunun bölgede bu yıl içinde düzenlenen en çok can kaybına sebep olan saldırı olduğunu ifade etmişti. Gözlemevi, saldırıyı muhtemelen Rus uçaklarının düzenlediğini bildirmişti. BM Koordinatörü Moumtzis, İdlib’de çıkacak büyük bir muharebenin, Halep’in doğusunda ve Doğu Guta’da yaşanan çatışmalardan “çok daha karmaşık ve kanlı” olabileceğini ifade etti. Moumtzis, DEAŞ ve diğer militan grupların İdlib’deki nüfusa karışmış olduğunu ve bunun durumu “son derece patlayıcı” hale getirdiğini de ekledi. İdlib için “askeri bir çözüm göremiyoruz” diyen Moumtzis, “Suriye’de henüz en kötü krizi görmemiş olabiliriz” diyerek meselenin ciddiyetine işaret etti.

BM GENEL SEKRETERİ'NDEN ÇAĞRI

Öte yandan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de, İdlib’e düzenlenen hava saldırılarından ve bu saldırılarda aralarında çocukların da olduğu sivil kayıplardan derin endişe duyduğunu belirtti ve soruşturma çağrısı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Esad göç Türkiye

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