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BM eski Genel Sekreteri Ban Ki-moon: Türkiye büyük iş yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 09:43 | Son Güncelleme

İSTANBUL,( DHA) - BİRLEŞMİŞ Milletler eski Genel Sekreteri ve Güney Kore eski Dışişleri Bakanı Ban Ki-moon’dan Türkiye’nin mülteci politikasına övgü geldi.

BM eski Genel Sekreteri Ban Ki-moon: Türkiye büyük iş yapıyor

İSTANBUL,( DHA) - BİRLEŞMİŞ Milletler eski Genel Sekreteri ve Güney Kore eski Dışişleri Bakanı Ban Ki-moon’dan Türkiye’nin mülteci politikasına övgü geldi. Ban Ki-moon, Türkiye'nin, 3 milyon 500 bin mülteciyi misafir ettiğini duyunca "Bu inanılmaz, Türkiye büyük iş yapıyor" dedi.

Güney Kore’nin başkenti Seul’e bir dizi temaslarda bulunmak üzere giden Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu ile Ban Ki-moon, ikili temasları öncesinde programlarında olmayan bir görüşme gerçekleştirdi. İkili, dünyadaki mültecilerin durumu üzerine sohbet etti. Dünya üzerindeki çocuklara yönelik çalışmalardan söz edilirken konu Türkiye’ye geldi. Ban Ki-moon, birkaç sene önceTürkiye’ye gittiğini ve Gaziantep Islahiye’deki mülteci kampına ziyarette bulunduğunu söyledi. Ki-moon, "O dönemTürkiye’de 2 milyon mülteci vardı" dedi. Kerem Hasanoğlu ise "Şu an Türkiye 3 milyon 500 binin üzerinde mülteciye ev sahipliği yapıyor. Üstelik bunun yarısını da çocuk mülteciler oluşturuyor" diyerek son rakamları belirtti. Duyduğu rakam karşısında şaşıran Ban Ki-moon, "3 milyon 500 bin… Bu gerçekten inanılmaz bir sayı. Türkiye büyük bir iş yapıyor" dedi.

TÜRKÇE TEŞEKKÜR ETTİ

Kerem Hasanoğlu, Ban Ki-moon’u 10 yıl boyunca gerçekleştirdiği BM Genel Sekreterliği görevi sırasındaki başarılarından ve çabalarından dolayı kutladı. Bunun üzerine Ban Ki-moon’un, Hasanoğlu’na birkaç kere Türkçe teşekkür etmesi etrafta keyifli anların yaşanmasına neden oldu. Ban Ki-moon, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olduğu dönemde de Türkiye’ye mültecilere karşı göstermiş oldukları muhabbet, cömertlik ve konukseverlik için teşekkür etmişti.

(FOTOĞRAF)

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