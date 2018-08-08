BM, Gazze'deki acil duruma cevap için yakıt girişine izin istedi

KUDÜS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, İsrail yönetimine BM'nin Gazze'deki acil duruma cevap vermek için aldığı yakıtın Gazze'ye girişine izin verme çağrısı yaptı. McGoldrick yaptığı yazılı açıklamada, yakıt ihtiyacı konusunda kritik düzeyde olan Gazze'ye yakıt girişine getirilen kısıtlamaların, Gazze'deki insanlar için ciddi sorunlar ortaya çıkartan tehlikeli bir uygulama olduğunu belirtti. Yarısı çocuk olmak üzere, iki milyon insanın yaşam koşullarının tehlikede olduğunu belirten McGoldrick, Gazze'deki Filistinlilerin iyi bir yaşam için elzem en temel ihtiyaçlardan sürekli mahrum bırakılmalarının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerindeki yaklaşık 46 hayati tesisin, önümüzdeki dört gün boyunca büyük hastanelerin, su ve kanalizasyon hizmetlerinin işlevlerini yerine getirmesini sağlamak için ez az 60 bin litre acil yakıta ihtiyaç olduğunu aktaran McGoldrick, "Gazze'de yaşanan kronik enerji krizinden dolayı gerekli yedek jeneratörlerin çalışması için İsrail tarafından girmeyi bekleyen yakıta ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

McGoldrick, Gazze'deki 132 su ve kanalizasyon tesisinden 40 tanesinde sadece 2 gün yetecek yakıt kaldığını ve 41 büyük kanalizasyon pompalama istasyonu etrafındaki 1 milyon 200 bin Filistinlinin atık su baskını tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekti. Gazze'nin kuzey kesiminde atık su baskınlarını önlemek için Gazze belediyesinin her gün 10 bin ton kanalizasyon suyunu, yağmur suyu tahliye havuzlarına yönlendirmek zorunda kaldığını ve bu durumun çevrede yaşayanları riske attığını ifade eden McGoldrick, Gazze'deki kanalizasyon arıtma istasyonlarının faaliyetlerini azalttığını, ayrıca katı çöp toplama faaliyetlerinin de yavaşlatıldığını ve 15 bin ton çöpün sokaklarda biriktiğini, bununla birlikte kanalizasyon konusundaki sorunların kentte hastalıkların yayılma riskini arttırdığını ifade etti. Gazze'deki beş hastanenin acil durum yakıtlarına izin verilmemesi halinde önümüzdeki üç gün içinde kapanma ihtimaliyle karşı karşıya kaldığını bu sebeple sağlık hizmetlerinin ve hastanelerin çalışmalarında kısıtlamaya gidildiğini aktaran McGoldrick, şöyle devam etti: