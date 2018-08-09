BM Genel Kurul Başkanı Lajcak Türkiye'yi ziyaret edecek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) 72'nci Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak'ın Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.
BM Genel Kurul Başkanı Sözcüsü Brenden Varma, günlük basın brifinginde Lajcak'ın 13 Ağustos'ta bu yıl onuncusu düzenlenecek Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere Ankara'yı ziyaret edeceğini söyledi.
Varma, Lajcak'ın BM sistemi, reform süreci ve genel kurul başkanı olarak öncelikleri konusunda konuşma yapacağını, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek öğle yemeğine katılacağını ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceğini belirtti.
Antalya'da masaj ve güzellik merkezine fuhuş baskını
ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!
Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi
Yemen'de 10 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz eden üç kişi idam edildi!
Evli çiftten inanılmaz tuzak! Böyle dolandırmışlar
Transparanda sınır tanımadı!
Korkunç kumpas! Şampuan şişelerine gizli kamera yerleştirip görüntüleri sattı!
MHP'den anket şirketleri için kanun teklifi
Sedir (Kleopatra) Adası'na gelenler içeri terlik dahi sokamıyor
CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti
Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum