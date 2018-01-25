BM Genel Sekreteri Guterres bu yıl Davos'a gitmiyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 48. Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmayacağı açıklandı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, daha önce zirveye katılacağı duyurulan Guterres'in ''planlama sorunu'' nedeniyle Davos'a gitmeyeceğini söyledi.

''Davos'a gidince de eleştiriliyoruz, gitmeyince de eleştiriliyoruz.'' değerlendirmesinde bulunan Dujarric, Guterres'in Davos'a gitmeme kararı aldığını kaydetti.

Sözcü Dujarric, Guterres'in Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 22 Ocak'ta başlayan ve 29 Ocak'a kadar sürecek Afrika Birliği Zirvesi'ne katılacağını ifade etti.

(AA)