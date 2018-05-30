BM Genel Sekreteri Guterres Mali’de

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'nin barış misyonunda görevli "Mavi Bereliler" adlı askeri yapının kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla batı Afrika ülkesi Mali’ye gitti.
Mali ulusal basınındaki haberlere göre, BM Genel Sekreteri Guterres, bu ziyaretin Müslüman Mali halkına ve Mali’deki barış güçlerine yönelik olduğunu ifade etti.
Mali halkının önemli ve kritik bir dönemden geçtiğini belirten Guterres, “Bu aşamada BM, barış ve uzlaşma anlaşmasının tamamının gerçekleştirilmesi, temmuz ayında yapılacak Başkanlık seçimlerinin şeffaf bir şekilde düzenlenmesi ve merkez bölgelerini koruma projesinin uygulanması üzerinde hem hükümet hem de STK’ler ile çalışmalar sürdürecek.” dedi.
Guterres, “Mali’nin durumunu ancak Mali halkı düzeltebilir. BM, sadece destek sunmak için buradadır.” vurgusu yaptı.
Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita da Guterres’in ziyaretinin önemli olduğunu dile getirerek “BM’nin Sahel bölgesindeki terörle mücadelede önemli bir rol oynayacağını umuyoruz." şeklinde konuştu.
Mali’deki barış misyonunun, BM’nin dünyadaki operasyonları içinde en tehlikelilerden biri olduğu biliniyor. 2013'ten bu zamana kadar Mali'de 70'den fazla Mavi Bereli öldürüldü.
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